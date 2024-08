50 fotos estelares do espaço

Este artigo foi originalmente publicado na VICE US.

Este sábado, 20 de Julho, comemora-se o 50º aniversário da chegada do Homem à Lua. Um feito que é motivo de celebração e assinalado um pouco por todo o Mundo. Nos Estados Unidos há, por exemplo, dezenas de exposições, que vão desde a Apollo’s Muse: The Moon in the Age of Photography, com curadoria de Mia Fineman, no Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, à mostra Destination Moon, dedicada à memorabilia da viagem, no Museum of Flight nos arredores de Seattle.

Depois de ter feito a curadoria da minha própria exposição lo-fi, Deep Space Laundry, patente até ao final de Julho na Washer Dryer Projects – uma galeria na cave de uma lavanderia em Salt Lake City, Utah – parecia apropriado juntar os artistas que participaram (e mais alguns) para uma colecção visual do espaço.

A maioria dos artistas cujos trabalhos figuram abaixo usa a fotografia para se aproximar do espaço, através de representações culturais dos media do mundo interestelar. Alguns deles, como Amelia Bauer e Cassandra Klos, recorrem a paisagens desérticas como substitutos de territórios imaginários que podes ver em filmes como Star Trek, Flash Gordon ou The Martian. Embora uma imagem se pareça com Marte, pode ser apenas um terreno rochoso no Novo México ou em Utah.

Da mesma forma, as fotografias de Joy Drury Cox de manchas de óleo no alcatrão de um parque de estacionamento assemelham-se à superfície da Lua. Os artistas Azikiwe Mohammed, Djeneba Aduayom e Jacque Njeri fazem referência aos movimentos afro-futuristas que se estendem desde o início dos anos 90, até ao sucesso actual de Pantera Negra e que vêem a diáspora africana e a liberação através de uma lente de ficção científica e tecnologia. E, depois, há o absurdo da imagem caricatural, hilariante e obviamente falsa de um astronauta vestido de spandex a ser atirado para o espaço enquanto faz o sinal de fixe.



Outros, como Penelope Umbrico, cujo trabalho também está incluído na exposição no The Met, usam a fotografia espacial – especificamente imagens amadoras do Sol e da Lua que foram buscar ao Flickr, montadas em grelhas – para entender temas universais que unem as pessoas pelo Mundo fora. Embora seja improvável que esta colecção de imagens desvende os segredos da Galáxia, o futuro das viagens espaciais ou como discernir o tweet de Maio de 2019 de um certo Presidente em como a Lua faz parte de Marte, serve pelo menos como uma extensão divertida e crítica ao que está acima de nós e mais além.

Podes explorar o trabalho destes artistas nos seus websites e perfis de Instagram, que estão identificados nas legendas das fotografias.

Bill Finger, “Stars Look Different”.

Serrah Russell, “She Cried For Stars She Had Never Seen”.

Julie Rene Jones, “The Other Side”.

Djeneba Aduayom, ” Capsulated 7″. Cortesia Galerie Number 8.

Lori Nix and Kathleen Gerber, “Space Center,” 2013, Archival pigment print. Cortesia ClampArt, New York City”.



Penelope Umbrico, “5,377,183 Suns from Sunsets from Flickr (Partial) 04/28/09,” 2009. Cortesia do artista, Bruce Silverstein Gallery e San Francisco Museum of Modern Art.

Penelope Umbrico, “Still photograph of Everyone’s Moon 2015-11-04 14:22:59, 2015”.

Jesse Rieser, “The Star Geezers”.

Serrah Russell, “Make your horizon line”.

Djeneba Aduayom, ” Capsulated courtesy of Galerie Number 12″.

