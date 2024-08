57 coisas pra fazer com os amigos durante o distanciamento social

Pelo jeito esse lance de quarentena não acaba tão cedo. E enquanto isso é bom para sua saúde física e um sistema de saúde sobrecarregado, não é tão bacana assim pras pessoas desesperadas para ter aquela dose diária de socialização, ou qualquer um se sentindo muito solitário na quarentena. Para combater isso, temos que ser criativos.

Com isso em mente, fizemos uma megalista de jeitos de se conectar agora – como manter o tédio e isolamento longe, e trazer alguma leveza e exuberância para estes tempos incrivelmente sombrios. A menos que especificado, todas as atividades dessa lista devem ser feitas virtualmente pelo seu software de mensagem preferido – FaceTime, Zoom, Google Hangouts, Slack, Skype, Signal, WhatsApp, Facebook Messenger etc.

Aliás, se esses encontros virtuais derem certo, considere torná-los eventos recorrentes. Não só porque a logística é mais fácil, mas também é um ótimo jeito de combater a solidão e o desespero geral do covid-19. Quando você estiver se sentindo sozinho e triste, esperar por uma reunião social ajuda muito, e interagir com as pessoas regularmente é um bom jeito de fazer amigos (ou aprofundar seus relacionamentos preexistentes).

1. Coloque um despertador para te lembrar dar aquele check diário com seus chats em grupo. (Bônus: aproveitem para compartilhar fotos.)

2. Seja criativo com suas reuniões regulares com os amigos. A equipe de estilo de vida da VICE tem uma reunião remota de riso diária (onde todo mundo compartilha algo que achou engraçado no momento) e uma reunião sobre roommates (onde todo mundo compartilha as novidades sobre os colegas de casa, boas e ruins).

3. Convide seu grupo de amigos para criar vlogs caseirões uns pros outros. (Pense em rotinas de skincare, “se apronte comigo”, um passeio pela sua casa etc.)

4. Faça um OHOD (outfit do home office do dia) por foto no seu grupo de chat.

5. Experimente o Marco Polo, um aplicativo surpreendentemente charmoso de videochat assíncrono que é muito melhor que Facebook e Instagram para DMs de vídeo. (É particularmente bom pra conversar com a família!)

6. Use o Netflixparty pra assistir filmes e séries juntos.

7. Converse e jogue jogos simples remotamente usando o Houseparty.

8. Experimente o novo modo “co-watching” do Instagram ou o Squad, um aplicativo que permite compartilhar a tela do seu celular.

9. Faça uma conta no TikTok se você já não tem (pode manter no privado), e peça para os amigos fazerem o mesmo – é um jeito divertido e fácil de fazer e compartilhar coisas engraçadas.

10. Sugira que seu grupo de amigos faça uma “newsletter” semanal por e-mail. (Coisa simples, com um formato estilo “Coisas que li, assisti, ouvi, comi, ri, fotografei e gostei” e outras listas curtas.)

11. Tente expandir sua rede; encontre um grupo no Facebook ou Reddit para pessoas da sua profissão, da sua cidade natal, que compartilham um interesse com você etc.

12. Faça um videochat com um amigo enquanto vocês preparam as refeições da semana.

13. Comece um Slack ou lista de e-mails com seus vizinhos.

14. Participe das lives de festinhas de dança no Instagram do coreógrafo Ryan Heffington.

15. Ou faça sua própria festa de dança com os amigos por videochat.

16. Desafie um amigo ou parente para um concurso de dança; grave um vídeo com você fazendo uma coreografia, mande pra pessoa, e ela tenta imitar e te mandar um vídeo disso.

17. Ou só aprenda uma das dancinhas do TikTok e mostre pros amigos.

18. Você pode encomendar mensagens personalizadas de subcelebridades no Cameos e mandar pros amigos; os vídeos custam cerca de US$ 25, e são uma boa ideia para uma ocasião especial (tipo uma mensagem de aniversário para um amigo do participante de reality show favorito dele).

19. Se inspire nesta mulher e crie minicenários engraçados para suas videochamadas com os amigos.

20. Comece um blog em grupo onde todo mundo pode contribuir, à la Indoor Voices.

21. Faça uma liga de trívia virtual (tipo esta ou esta aqui).

22. Ou faça sua própria noite de trívia com os amigos nerds.

23. Organize uma noite de jogos; esta tabela tem vários joguinhos bacanas para vários jogadores.

24. Monte visuais bacanas no Photoshop para possíveis cenários sociais futuros e compartilhe com os amigos. É tipo uma boneca de papel digital.

25. Organiza um círculo de tricô.

26. Faça um desafio de DIY semanal com os amigos criativos, onde vocês escolhem um tema e fazem um projeto ou artesanato usando apenas as coisas que vocês já têm em casa.

27. Ou faça um desafio de arte onde todo mundo cria um desenho ou pintura inspirado num tema, depois faça uma exposição. (O tema pode ser bobinho e, claro, os trabalhos não precisam ser bons.)

28. Comece um clube de receitas onde todo mundo precisa usar o mesmo ingrediente (provavelmente feijão) ou cozinhar a mesma receita, depois compartilhar as fotos ou até comer juntos.

29. Combine de almoçar remotamente com seus colegas de trabalho, aí vocês podem conversar como se estivesse no escritório.

30. Dê um jantar de longa distância; cada participante prepara sua refeição mais chique de quarentena, arruma a mesa (com o notebook do outro lado da sua cadeira), coloca uma roupa de festa, acende velas e se serve uma taça de vinho etc.

31. Realize uma festa de beber, conversar e aprender, onde todo mundo faz uma apresentação de PowerPoint de três minutos sobre um assunto aleatório.

32. Faça dias temáticos serem parte de seu chat em grupo. Agora é uma boa hora para começar a participar das Quartas de Peruca.

33. Comece um bom e velho clube do livro.

34. Também pode ser um clube de matérias, clube de podcasts ou clube de documentários.

35. Peça pra todo mundo no chat em grupo criar Memojis – que são hilários – uns dos outros.

36. Faça um “passeio” num museu (tipo o MoMa, o Tate Britain ou o Musée d’Orsay) junto com o pessoal enquanto compartilha sua tela.

37. Convide amigos para um desafio diário de fotos pelas próximas duas semanas. (Tem várias listas de temas supersimples – tipo esta – no Pinterest.)

38. Faça um videochat com um amigo pra se exercitar juntos, nem que seja só o desafio do burpee.

39. Comece a “planejar” a próxima viagem em grupo, pra um lugar que vocês sempre falaram em ir. (Claro, não dá pra marcar a data, mas ainda dá pra fazer um Google Doc de lugares específicos pra ir, onde ficar, e a época do ano que todo mundo poderia ir.)

40. Combine um lip sync de cenas icônicas estilo Bowen Yang com os amigos.

41. Planeje uma atividade/encontro inspirado no reality favorito de vocês (tipo MasterChef, Project Runway ou Bake-Off).

42. Vocês podem usar um software como iCloud, Dropbox ou Google Drive para compartilhar fotos e vídeos entre amigos. Pode ser um stream de fotos de bichos de estimação, café da manhã, visus etc., onde as pessoas podem facilmente comentar ou criar um álbum de fotos da turma, ou postar fotos de uma época em que vocês não se conheciam – pras pessoas poderem ver o bebê do seu irmão ou suas melhores fotos da faculdade ou da infância.

43. Combine uma pausa pro café com um amigo todo dia às 11h ou toda tarde às 15h. (Isso ajuda a não se sentir sobrecarregado e fazer uma pausa no seu dia de trabalho.)

44. Para os encontros acima acima, combine um tema e convide todo mundo pra se fantasiar ou usar acessórios. (Algumas ideias: festa chique, maquiagem do YouTube, Animal Crossing.)

45. Participem de uma Festa de Drag Digital “juntos”.

46. Ou crie sua própria festa de drag da quarentena e convide todo mundo para se montar com o que tiverem em casa.

47. Faça Domingos de Bem-Estar com um amigo próximo – vocês colocam máscaras de beleza e conversam enquanto faz efeito, por exemplo.

48. Escreva uma carta física de verdade para um amigo que não curte trocar mensagens pelo celular. (Saiba que mesmo tendo um risco de ser exposto ao covid-19, o vírus só sobrevive 24 horas numa superfície porosa como o papel; se a pessoa estiver realmente preocupada, ela pode deixar a carta de “quarentena” por 24 horas depois que o carteiro entregar antes de tocá-la e abri-la.)

49. Ou arranje um amigo por carta. (Veja o Worldwide Snail Mail Pen Pals, PenPal World, Letters to Elders e Write a Prisoner para encontrar alguém para quem escrever.)

50. Tire um tempo do seu dia para fazer algumas ligações de 20 minutos.

51. Tire uma hora por semana pra mandar/responder e-mails de amigos.

52. Comece a mandar mensagens de voz para as pessoas, uma ferramenta de comunicação altamente subestimada.

53. Vocês podem jogar videogames juntos enquanto conversam pelo telefone.

54. Se manter contato com a família está te dando ansiedade, comece a mandar e-mail pra eles semanalmente – tipo aqueles cartões de Natal de final do ano.

55. Ou escolha uma coisa (seu jantar, algo que você leu, um meme engraçado, etc.) para compartilhar com seus pais e irmãos todo dia.

56. Mande pra alguém qualquer cartão-postal que você tenha em casa. (Mesmo que não seja da data apropriada, tipo de Natal ou aniversário!!!)

57. Se você estiver se sentindo sentimental, faça o teste 36 perguntas que levaram ao amor (em inglês) com alguém que você gosta.

Rachel Miller é a autora de The Art of Showing Up: How to Be There for Yourself and You People, que sai em maio de 2020. Siga a Rachel no Twitter.

Matéria originalmente publicada na VICE EUA.

