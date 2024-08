8 de Março em Espanha, a manifestação feminista que fica para a história

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Espanha.

JUNTAS SOMOS MAIS. Assim, em maiúsculas, começa o manifesto que convocava todas as mulheres espanholas a aderirem a uma Greve Feminista, para celebrar o 8 de Março de forma diferente.

Videos by VICE

Em Espanha, o Dia Internacional da Mulher deu ontem um salto importante na luta pelo reconhecimento dos direitos da mulher. Numa jornada histórica, milhares de mulheres uniram-se à greve feminista (laboral, mas também greve ao consumo e às tarefas domésticas) e às manifestações que se realizaram em várias cidades espanholas.

A participação foi massiva e marcou um momento único na história do país. Um milhão em Madrid, de acordo com as organizadoras (170 mil segundo o Governo) e 600 mil em Barcelona (200 mil, diz a Guardia Urbana, números que se repetiram nas principais capitais regionais.

Em vários municípios convocaram-se concentrações e a luta do feminismo espanhol captou a atenção de media internacionais, como o The Guardian, a CNN, a BBC ou o Le Monde. Ontem, a “Marca Espanha” foram as mulheres que reclamaram os seus direitos, lembraramDiana Quer, ou Marta del Castillo e todas as que já cá não estão, assassinadas por serem mulheres (não, não “morreram às mãos dos seus maridos”).

Ontem, milhares de mulheres gritaram por elas, pelas que já cá não estão. Gritaram que “sozinhas e com os copos querem chegar a casa” e que “se não és feminista, és machista”. Ontem, milhões de mulheres de todas as idades colocaram Espanha no mapa da luta pelos direitos sociais.



Silvia Varela e Mònica Figueras manifestaram-se em Madrid e Barcelona, respectivamente, e mostram-nos com as suas imagens, a união, a força e a voz imparável das mulheres espanholas. “Manolo faz tu o jantar”, ou ” A caminho de casa quero ser livre, não corajosa”, foram alguns dos slogans que se viram nas ruas, num dia histórico pela igualdade das mulheres.

Abaixo podes ver mais fotos das manifestações.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.