A América vintage de Eggleston e os auto-retratos de Tommy Kha

Para a nossa edição de 2017 dedicada à fotografia, falámos com 16 fotógrafos em ascensão e perguntámos-lhes que fotógrafos os inspiraram a entrar para o meio. Depois, abordámos os seus “ídolos” para saber se eles estavam interessados em publicar trabalhos na mesma edição. O que nos deram, estamos em crer, cria um diálogo único sobre a linha de influência entre jovens artistas e profissionais com uma carreira mais estabelecida. Este artigo mostra as imagens de Tommy Kha e do seu ídolo, William Eggleston.

Tommy Kha é um fotógrafo norte-americano que vive entre Brooklyn e Memphis, nos Estados Unidos. Em 2013 completou o mestrado em Belas Artes pela Universidade de Yale e a sua obra já foi exposta por várias vezes, tanto nos Estados Unidos, como noutros países, entre os quais Alemanha, China e Canadá. De vez em quando também o podemos ver no grande ecrã como actor. A mais recente aparição aconteceu em My Art, de Laurie Simmons. A sua obra, salienta Kha, trata do “auto no auto-retrato, do retrato no auto-retrato e do vínculo entre ambos”.

Videos by VICE

William Eggleston, por sua vez, é considerado um dos pioneiros da fotografia a cores. Ao longo da sua obra, Eggleston tem acentuado as bonitas e interessantes complexidades do mundano e dos costumes da sociedade norte-americana. De uma bomba de gasolina, ao parque de estacionamento vazio de um restaurante de beira de estrada, Eggleston é único na forma como consegue fazer brilhar a mais comum situação da vida diária.

Ao longo da sua vida profissional, o fotógrafo conquistou já inúmeros prémios, entre eles o Prémio Carreira da Getty Images dos Infinity Awards. A sua obra já passou pelas paredes dos museus e galerias mais importantes do Planeta, entre os quais o Getty Museum, o Withney Museum of Amewrican Art, o Los Angeles County Museum of Art, ou o San Francisco Museum of Modern Art.

Abaixo podes ver mais imagens de ambos.

Foto por Tommy Kha

William Eggleston, Sem Título, da série “The Democratic Forest”, c. 1983-1986 © Eggleston Artistic Trust. Cortesia David Zwirner, Nova Iorque/Londres

William Eggleston, Sem Título, da série “The Democratic Forest”, c. 1983-1986 © Eggleston Artistic Trust. Cortesia David Zwirner, Nova Iorque/Londres

Foto por Tommy Kha

William Eggleston, Sem Título, da série “The Democratic Forest”, c. 1983-1986 © Eggleston Artistic Trust. Cortesia David Zwirner, Nova Iorque/Londres

Foto por Tommy Kha

William Eggleston, Sem Título, da série “The Democratic Forest”, c. 1983-1986 © Eggleston Artistic Trust. Cortesia David Zwirner, Nova Iorque/Londres

Foto por Tommy Kha

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.