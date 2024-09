A Avril Lavigne está morta? Investigámos a teoria da conspiração que diz que sim

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma Noisey.

Quando a Avril Lavigne lançou o vídeo de “Hello Kitty”, estilo hiper-kawaii, há dois anos, os seus fãs ficaram confusos. Para além das queixas relacionadas com a apropriação cultural – a Billboard foi apenas um dos muitos meios que afirmou que transformava o Japão “num fetiche, como já o tinha feito Gwen Stefani” -, o vídeo apresentava uma Avril Lavigne bastante diferente daquela que os seus fãs conheciam. Onde é que tinham ido parar as madeixas vermelhas? O que é que tinha acontecido com “SK8R Boi”? O que cantava agora era dubstep?



Queridos leitores, talvez agora tenhamos a resposta. A Avril Lavigne por detrás do hit “Hello Kitty” não é a mesma de “SK8R Boi”, “Complicated”, ou até “Mobile” – um single que foi lançado na Austrália e na Nova Zelândia, e que também faz parte da banda sonora do péssimo e hollywoodesco Wimbledon. Porque, aparentemente, caros leitores, a Avril Lavigne de “SK8R Boi” está morta e foi substituída por uma actriz, pouco depois do seu álbum Let Go .

Sei que é muita informação, muito de repente. A sério que entendo. Mas, esta é a teoria defendida por um dos sites de fãs da Avril Lavigne, com sede no Brasil. Como todas as boas teorias da conspiração – o Tupac vive numa ilha; os gatos descendem de extraterrestres; o yoga é uma forma de adoração satânica -, a teoria de Avril Lavigne conta com uma quantidade impressionante de informação que, a ser verdade, mudará a nossa visão e compreensão da realidade.

Por isso, queridos leitores, preparem-se.





A VERDADEIRA AVRIL LAVIGNE ENTRA NO NOSSO MUNDO

Em 1998, a verdadeira Avril Ramona Lavigne ganhou um concurso de canto. Depois, desfez-se dos amigos que aparecem nesta fotografia e começou uma nova vida sem eles, no mundo da música. O lado trágico da história começa aqui, em 2001, quando a adolescente de 17 anos, Avril Ramona Lavigne, assina um contrato milionário com LA Reid, o magnata da música.

A partir daí, a vida de Avril, aparentemente, muda para melhor. O seu álbum de estreia, Let Go, foi o segundo mais vendido do Mundo. As acções de Claire’s Accessories dispararam pela alta procura de pulseiras de plástico de diferentes cores. O vídeo de “Complicated” introduziu entre os adolescentes de todo o Planeta uma nova tendência que, resumidamente, incitava “a visita a centros comerciais”.

Para o mundo exterior, estava tudo bem. No entanto, se tivéssemos podido fazer uma projecção astral da psique de Avril Ramona Lavigne durante este período imperial da sua carreira, teríamos visto que – como foi confirmado por todos, desde Johnny Depp até Lauren Conrad, de The Hills – ser famoso é uma merda. Demasiada responsabilidade sobre uma só pessoa. Por isso, Avril seguiu os passos de Britney Spears e contratou uma dupla para confundir os paparazzi que a perseguiam constantemente.





Segundo esta teoria, a dupla de Avril Ramona Lavigne chama-se Melissa Vandella e as duas tornaram-se amigas rapidamente. É uma simples coincidência que Avril tivesse o nome Melissa escrito a caneta numa mão, durante uma sessão de fotografia?





OS DIAS OBSCUROS DE AVRIL LAVIGNE

Let Go é um álbum difícil de superar. Mas, pouco depois de Avril Ramona Lavigne começar a compor os temas do seu álbum seguinte, o seu avô faleceu. Durante esse tempo, submetida à pressão de lançar um novo álbum, a fama e esta nova perda, Avril Lavigne entrou numa profunda depressão. Posteriormente, seria encontrada morta em casa e, tanto a família como a label, ou qualquer outra pessoa que soubesse do tema, fechou a boca para que a verdade permanecesse em segredo.

Foi nesse momento que a dupla de Avril Ramona Lavigne ocupou o seu lugar. Mas, inesperadamente, a dupla de Avril dá a conhecer detalhes da sua morte nas letras das suas canções – concretamente nos temas “My Happy Ending” e “Nobody´s Home”. Em 2004, lança-se Under My Skin . E é a partir deste momento que os fãs, especialmente os do Brasil, começam a notar que algo não está bem. Basta analisar estas imagens, que mostram as diferenças óbvias entre Avril e Melissa.









Convincente, não? Tendo em conta que as manchas na pele são permanentes e imutáveis, desde o dia em que nascemos até à hora da nossa morte, estas imagens são a prova irrefutável de que Avril Lavigne foi substituída por uma impostora.

Mas, a história não acaba aqui. Se ainda não estão convencidos, atentem: o ano passado perguntaram à falsa Avril Lavigne, durante um programa de televisão em directo, se era um clone. E o que é que aconteceu? Avril não conseguiu responder à pergunta sem balbuciar.

https://youtu.be/3mtXADHbEZg

Estas são provas bastante convincentes, e todos estamos de acordo quanto a que “Girlfriend”, “Hello Kitty” e “Here’s to Never Growing Up” não saíram da Avril Lavigne que todos conhecemos e amamos.

Desde então, o tipo responsável pelo site de fãs do Brasil afirmou que “Avril Lavigne nunca morreu” e que “nunca foi substituída por uma dupla”; que a teoria foi criada como uma experiência para explicar como, com a informação certa, podes conseguir que o público da Internet acredite em qualquer coisa. Mas pronto, todos podemos sonhar, certo?

