A Barbie Humana É DJ e Vai Sair em Turnê

A modelo, filósofa e sensação da internet Valeria Lukyanova — também conhecida como a barbie humana — aparentemente está planejando tomar de assalto o mundo da música. De acordo com um anúncio recente em seu site, Valeria também é uma DJ profissional e em breve irá embarcar em uma “Space Barbie Tour”, que tem paradas planejadas na Europa, nos Estados Unidos, China, Japão e América Latina (BRASIL?).

O anúncio diz que junto com seu colaborador, o ucraniano DJ Senter, Lukyanova vai mandar um mix de “deep house futurista e space disco”. Com a ajuda de Sender, ela tem praticado suas habilidades de discotecagem e trabalhado em um EP de estreia, embora ainda não tenha lançado nenhuma faixa original — ou anunciado datas oficiais e locais para a turnê.

E estamos falando sério: Lukyanova virou uma sensação por volta de 2012, quando imagens de sua aparência de boneca rapidamente a transformaram no ícone de beleza mais controverso dos últimos tempos. Sua estética polarizou debates sobre imagem corporal, saúde e identidade. Enquanto alguns apreciaram seu corpo perfeito cartunesco, outros o zombaram como chocantemente grotesco.

Lukyanova já participou do mini documentário da VICE “Real Life Ukrainian Barbie” no qual ela constatou: “Uso a minha aparência para promover minhas ideias espirituais”.



Se preferir, vá em “Settings” e escolha a legenda em português.

Como dito no comunicado de imprensa, a turnê também vai servir como uma plataforma para sua “missão espiritual”, combinando elementos de meditação e dança em algo bem mais viajante do que costuma acontecer na balada. “Valeria vai usar suas palavras especiais de línguas antigas, que resultarão em meditação direto na pista de dança”, diz o comunicado. “Durante sua apresentação, a Barbie Humana vai mostrar sinais especiais com suas mãos (também conhecidos como mudras) demonstrando uma imersão mais profunda na atmosfera”.

O THUMP conversou com a Lukyanova via o e-mail do seu agente para entender melhor o que podemos esperar dessa performance cósmica, transcendental.

THUMP: O que você espera conseguir por meio da sua missão como DJ?

Valeria Lukyanova: Eu gostaria de alcançar os corações de pessoas através de sons místicos e suas aplicações na música moderna.Tudo que eu faço com sons pode ajudar as pessoas a encontrar a si mesmas e suas próprias essências: curar, ver o que não foi visto, ouvir o que não foi escutado, e abrir corações para encontrar o desconhecido.

Como você começou sua colaboração com DJ Sender?

DJ Sender é uma pessoa muito especial! Eugene, assim como eu, pratica meditação e yoga. Antes, jamais havia considerado me tornar DJ. [A ideia] começou quando eu conheci Elena Bobkina, que trabalhava como produtora para ELLO TV, um dos maiores canais de música do YouTube. Elena me apresentou para Nadia Sognevich, a empresária do Kazaky, um grupo de electro ucraniano. Nadia eventualmente envolveu DJ Sender. Por uma boa coincidência, estamos todos praticando desenvolvimento espiritual.

O que as pessoas podem esperar da turnê?

Gostaria de mostrar para as pessoas o outro lado da minha vida e, talvez assim alguém se interesse mais nisso do na minha espetacular e colorida aparência alienígena.

O que as pessoas vão experimentar quando forem aos seus shows como DJ?

Para a maioria das pessoas, vai ser um brilho de iluminação, alegria ou euforia, mas para outros pode ser algo triste. Eles verão novos horizontes e sentirão um impulso capaz de os fazer começar algo novo.

Como alguém deve ser vestir para experimentar melhor a “jornada musical” que você oferece?

Deve ser algo incomum e que será lembrado por um bom tempo. Nós precisamos criar uma atmosfera e uma realidade em volta de nós. Dar o primeiro passo na criação do seu próprio micro universo e mostrar sua identidade e estilo pessoal. Quanto mais incomum as pessoas se vestirem, melhor. Criatividade é a base de todo o universo!

Qual o aspecto mais lindo de discotecar?

Revelação do caminho potencial escondida dentro de mim e do prórpio público. Fazer as pessoas se unirem, emitir vibrações gerais de iluminação, alegria e harmonia.

Você pode dizer mais sobre as línguas antigas que você vai usar para facilitar a meditação nos seus shows?

Existem línguas que não são mais faladas, mas combinações de sons e vibrações têm certas mensagens energéticas. Essas mensagens podem enviar alguém para a alegria ou tristeza. Elas ajudam as pessoas a se animarem, se sentirem mais naturais, ou se encontrar e desenvolver sua personalidade.

Que mudra você acha que é o mais potente para facilitar a meditação?



Você nunca sabe que mensagem você vai sentir do público ou o que o público vai precisar. Você pode apenas especular. Eu vou preparar algo único para cada show, deixando espaço para o improviso. É claro, todos nós precisamos de cura de formas diferentes, então eu acho que um mudra de cura compreensivo é a melhor opção para todo mundo.

Qual o som da música no espaço profundo?

Música das esferas. É música harmônica que consiste em estilos diferentes, velocidades e vibrações. Ela cria um tom calmo e bem fundamental. Essa música inclui alegria e tristeza, risadas e lágrimas, alto e baixo, gritos e sussurros, e mandalas brilhantes, fractais e multivariadas que nunca param.

As pessoas que forem ao Space Barbie Tour nunca mais serão as mesmas?

Elas nunca serão as mesmas novamente, mesmo que realmente queiram. A energia que vai descer durante o set vai mudar suas vidas. É uma energia transformadora criativa e muito poderosa.

