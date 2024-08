A épica temporada final de “Game of Thrones” terá a maior batalha alguma vez vista num ecrã

Este artigo foi originalmente publicado na VICE US.

A HBO está a proteger a oitava temporada de Game of Thrones com uma barreira de guiões falsos, finais armadilhados e armas tipo drones asssassinos, mas um dos poucos detalhes que se conseguiu saber até agora é a descrição da cena de uma batalha gigante que vai meter a um canto a gravação de 25 dias da célebre “Battle of the Bastards”. Numa publicação de Abril último no Instagram, entretanto já apagada, o assistente de realização deixou escapar a informação de que uma cena de guerra épica iria demorar 55 noites consecutivas a gravar.

Videos by VICE

Entretanto, como revelou a Entertainment Weekly na última terça-feira, 30 de Outubro, esse número ficou aquém do tempo que, de facto, demorou a gravar a cena: pelos vistos, depois desses dias, ainda voltaram para o estúdio onde continuaram as gravações da batalha ao longo de várias semanas mais. O resultado será, diz-se, “a sequência de acção mais comprida” alguma vez filmada em televisão ou cinema. E essa é só uma parte da temporada final da série, que será tão épica e rebuscada que os criadores da série, David Benioff e D.B. Weiss, queriam originalmente lançá-la no cinema, dividida em três filmes – estilo Senhor dos Anéis.

Segundo a EW, a oitava temporada vai começar com o exército de Daenerys Targaryen a chegar a Winterfell, ao estilo do início da primeira temporada, com a entourage de Robert Baratheon. As forças do “Night King”, conforme os fãs bem se lembram, foram vistas pela última vez a partir a “The Wall” com o não-morto dragão de Daenerys’s, “Viserion”. Em Winterfell, personagens que os espectadores têm seguido há quase uma década, vão finalmente cruzar caminhos, dando azo a uma batalha devastadora contra o “Army of the Dead”.

https://www.youtube.com/watch?v=m8rURwkvOx0

O festival de sangue – alegadamente realizado pelo mesmo homem por detrás da “Battle of the Bastards”, Miguel Sapochnik – vai ocupar um episódio quase inteiro, como aconteceu na quarta temporada com a “Battle of Castle Black”. “É brutal”, avança Peter Dinklage, o sempre eloquente propagandista de GOT, à EW. “Faz com que a ‘Battle of the Bastards’ pareça um parque de diversões”.

O artigo da EW, que incluía a primeira fotografia oficial da oitava temporada e as reacções de vários actores ao lerem o guião – Kit Harington explica porque é que chorou duas vezes – é, provavelmente, a primeira peça de uma campanha que promete ser intensa até ao dia de estreia, algures em 2019. E, que se foda: todos a bordo!

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.



Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.