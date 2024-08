A equipa de “BoJack” cria nova série e Tiffany Haddish faz de tucana falante

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

BoJack Horseman, a versão da Netflix do que é a depressão e a falta de auto-estima disfarçadas de desenho animado, é uma das séries mais bem escritas actualmente em produção, mas, meu Deus, como é triste! A mesma equipa está agora a criar um novo projecto, também de animação, mas que parece emocionalmente menos devastador – e ainda por cima vai contar com Tiffany Haddish a fazer de tucana com pernas, até porque, que mais é que se pode esperar da equipa de BoJack?

Segundo a Netflix, a série Tuca & Bertie conta a história de “duas mulheres pássaro, de 30 anos, que vivem no mesmo prédio”. Haddish fará de tucana “convencida e sem preocupações”, que se torna amiga de uma “ave cantora, ansiosa e sonhadora” chamada, claro está, Bertie.

É verdade que esta premissa básica soa um bocado ao estilo de The Odd Couple com bicos, mas com Haddish no elenco e a julgar pelo bem que BoJack Horseman fez renascer das cinzas os seus actores, acho que podemos acreditar que Tuca & Bertie não vai ser só mais uma história de incompatibilidades entre a dupla. Provavelmente, também terá um tom mais light do que BoJack, já que, neste caso, a personagem principal não é um cavalo alcoólico numa espiral de auto-destruição – se bem que estas são as mesmas pessoas que fizeram um episódio de ficção cientifica em tom de gozo que, afinal, era sobre um aborto.

A Netflix ainda não deu pistas sobre quem pode vir a ficar com o papel de Bertie, nem de qualquer outro personagem, mas é bom ver que Haddish tem algum tempo livre para entrar na série, entre fazer um acordo com a HBO, embebedar-se enquanto fala sobre a Segunda Guerra Mundial, tornar-se amiga de Paul Thomas Anderson e todas essas coisas que a estrela de Girls Trip tem feito ultimamente.

Tuca & Bertie foi criado pela feiticeira da comédia e produtora de BoJack, que acaba de confirmar que a série é autónoma e não se passa no mesmo universo. Por isso, não estejas à espera que isto se torne num complicado universo cinemático de BoJack Horseman – independentemente de quanto o planeta possa precisar de um spinoff sobre Kevin e Vincent Adultman.

A nova série ainda está numa fase muito inicial, por isso faltará algum tempo para sabermos a data de estreia. No entretanto, fica atento à quinta temporada de BoJack Horseman que deve sair algures lá para fim do Verão, isto se a Netflix mantiver as datas de estreia que usou para as últimas quatro temporadas.

