A extrema-direita quer transformar os protestos por George Floyd numa nova guerra civil

Extremistas de direita americanos estão comparecendo, armados, aos protestos contra violência policial que estão explodindo pelo país.

Outros estão incitando a violência por atrás da segurança do computador, pedindo que seus seguidores realizem atos de violência contra manifestantes negros com o objetivo de desencadear uma “guerra racial”.

A presença deles é uma adição perturbadora à turbulência crescente, que começou com a morte de George Floyd, um homem negro que foi sufocado até a morte por um policial branco em Minneapolis semana passada.

Mas há motivações variadas alimentando o interesse da extrema-direita pelos protestos, liderados por membros da comunidade e o Black Lives Matter, e apoiados pela antifa.

Por exemplo, os chamados Boogaloo Bois – um grupo de extremistas armados antigoverno que se destacam por suas camisas havaianas – estariam aparecendo em alguns dos protestos.

O “boogaloo” é um código para guerra civil ou confronto violento com as autoridades, e é isso que eles esperam conseguir dos protestos. O principal motivo deles para estar lá é sua antipatia com as autoridades, e eles estão tentando se posicionar como aliados dos manifestantes do Black Lives Matter. Eles tornaram a violência policial sua questão principal, o que é explorado em detalhes por uma matéria do Bellingcat da semana passada.

A abordagem deles para a violência policial liga as vítimas do impasse mortal com agentes federais em Ruby Ridge em 1992, com as vítimas da violência policial moderna, incluindo Floyd. Mas diferente da maioria dos manifestantes, eles se recusam a reconhecer que a violência policial é uma questão que impacta desproporcionalmente pessoas não brancas.

https://www.instagram.com/p/CAxQHPJAqDC/?utm_source=ig_web_copy_link

Há vários relatos da presença dos Boogaloo Bois nos protestos, que foram compilados por um jornalista investigativo do Bellingcat. Ele incluiu um trecho de áudio (retirado de um vídeo a pedidos de ativistas) de manifestantes dizendo que tiveram que arrancar uma pistola da mão de um agitador “nacionalista branco” – que eles descrevem como um Boogaloo Boi que se tornou muito agressivo.

Uma foto, compartilhada em páginas privadas Boogaloo no Facebook, mostra um deles abrindo a bandeira marca registrada do movimento nos protestos de Minneapolis.

https://twitter.com/TheQueerCrimer/status/1265494341214253059?s=20

E um manifestante postou uma foto sua com máscara de gás no Instagram, com a hashtag #Boogaloo.

Enquanto alguns Boogaloo Bois dizem ser apenas libertários, outros acabam se voltando para o racismo – e não fazem segredo de seu desejo por violência. Além de sua presença física nos protestos, a hashtag #boogaloo nas redes sociais nos últimos dias está cheia de memes incitando violência, e dizendo como eles esperam que isso seja o começo de uma guerra civil.

Enquanto milícias mais estabelecidas às vezes compartilham essas perspectivas, elas geralmente se veem como intermediárias entre as autoridades e os civis. Por exemplo, dois homens brancos armados foram entrevistados pelo Minnesota Reformer, uma organização local independente de notícias, em frente a uma loja de tabaco em Minneapolis semana passada. Eles disseram que estavam protegendo o comércio de saques, mas que também defenderiam civis se fosse necessário.

“Policial têm menos chances de passar por cima dos direitos dos outros quando há outras pessoas armadas por perto”, um dos homens disse ao repórter.

These guys say they support the protests but not the looting. Showed up to help this tobacco store owner stop people from breaking in pic.twitter.com/x2FMQiQwVK — Max Nesterak (@maxnesterak) May 28, 2020

Ativistas locais identificaram outro grupo em Minneapolis como membros da milícia III%, uma das maiores redes de milícias dos EUA.

Fashy III%s at longfellow cubs pic.twitter.com/TO1tZik4Fa — 𝗠𝗡 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗙𝗮𝘀𝗰𝗶𝘀𝗺🏴 (@MNUnitedAF) May 29, 2020

Mas talvez o mais preocupante seja os “aceleracionistas” hardcore que estão encorajando seus seguidores neonazistas a ir aos protestos para realizar atos violentos contra negros – com o objetivo de “exacerbar as tensões étnicas” e começar uma “guerra racial”.

Aceleracionistas promovem violência para acelerar o colapso da sociedade. Um canal ecofascista no Telegram escreveu para seus quase 2.500 inscritos na quinta-feira que “uma revolta é o lugar perfeito para cometer assassinato”. Aceleracionistas tentam explorar momentos de turbulência política ou civil, e os protestos que estão acontecendo por todo o país se encaixam perfeitamente nisso. Da mesma maneira, o 4chan está cheio de racistas comemorando a violência e dizendo que esperam que isso seja o começo de uma “guerra racial”.

Imagem do topo: Manifestantes presos entre a polícia e outros manifestantes num protesto por justiça para George Floyd, na frente da 3ª Delegacia de Polícia de Minneapolis, em 27 de maio de 2020, Minnesota. (Foto por KEREM YUCEL / AFP via Getty Images.)

