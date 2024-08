A foto de um casal transando nas pirâmides desencadeou uma investigação internacional

Algumas pessoas não ficaram nada felizes com o fotógrafo dinamarquês que decidiu se divertir no gigantesco túmulo que é a Grande Pirâmide de Gizé.

Andreas Hvid, o responsável pela confusão, divulgou um vídeo e uma série de fotos na sexta passada mostrando ele e uma mulher nua copulando no topo da pirâmide. As fotos não foram muito bem recebidas pelo público e o governo egípcios. Segundo o meio de comunicação local Ahram Online, o ministro de antiguidades do Egito Khaled Le-Anany ordenou que promotores investiguem a validade das imagens e descobrir se Hvid e sua amiga modelo “realmente filmaram um vídeo pornográfico explícito no topo da Pirâmide”.

Um ex-oficial que falou com a NBC indicou que a filmagem e as fotos são falsas porque “não tem como alguém entrar na área das Pirâmides à noite” e que o tamanho das pedras não combina com a construção. Dito isso, é preciso apontar que outros já conseguiram escalar a pirâmide no passado. Um homem alemão foi preso por isso em 2016. (Nem preciso dizer, mas é ilegal pacas invadir e escalar as pirâmides.)

Hvid não respondeu os pedidos da VICE por comentários, mas deu uma entrevista longa para o Ekstrabladet, um meio de comunicação dinamarquês, que foi publicada na internet. Na cópia traduzida para o inglês do jornal, Hvid disse que as fotos são reais e que ele vai “ficar longe do Egito no futuro, já que há risco de ser preso se voltar”.

Hvid disse que ficou obcecado em tirar a foto por anos e planejou isso. No final de novembro, o fotógrafo dinamarquês e sua parceira deram início ao plano. Hvid disse que ele e a mulher escalaram uma cerca bem longe da pirâmide e lentamente fizeram a caminhada até ela. Quando viram guardas, eles se esconderam num templo por uma hora e meia esperando eles passarem. A partir dali, tinham uma rota planejada até o monumento.

Quando chegaram ao lado da Grande Pirâmide, eles conseguiram escalá-la em menos de meia hora. Hvid descreveu a sensação de chegar ao topo como “eufórica” e a vista como “mágica”. Ele também publicou um vídeo que mostra o casal se esgueirando e silenciosamente escalando a pirâmide à noite. No final do vídeo, a mulher, que aparece com o rosto borrado, tira a camiseta e olha para o Cairo na distância.

Daí os dois tiraram a foto onde eles, como Shakespeare escreveu tão eloquentemente, faziam a besta de duas costas.

Parece que a foto ofendeu pessoas por dois motivos: uns ficaram obcecados com o fato dele ter invadido um local histórico como as Grandes Pirâmides e outros ficaram putos porque ele tirou uma foto implicando que estava transando lá. “Em nome de todos os historiadores e arqueologistas do mundo, espero que vocês dois acabem na cadeia”, diz um comentário no vídeo no YouTube.

Na entrevista, Hvid disse que a foto que ele tirou – que rende a hilária tradução “foda na pirâmide” – era uma declaração sobre a sociedade ocidental. “A ‘Foda na Pirâmide’ foi a ideia mais idiota que consegui realizar”, diz a entrevista. “É a juventude ocidental e privilegiada em sua pior faceta. Só faltou um baseado e uma garrafa de vodca.”

Hvid disse que ele não esperava que as pessoas fossem ficar tão putas e que ele seguiu o código do explorador urbano: tirando “apenas fotos e deixando nada além de pegadas”.

Aparentemente essa não foi a primeira investida de Hvid na fotografia ilegal. Em seu site, ele diz que já se aventurou em Chernobil e tem várias fotos dessa viagem, além de fotos em topos de arranha-céus. Na biografia, o fotógrafo de 23 anos diz que é um explorador urbano desde os 10 anos de idade. No site dele também tem fotos de Hvid transando com uma modelo – do mesmo jeito que na pirâmide. Mas em sua conversa com o Ekstrabladet, Hvid esclareceu a maior dúvida que todo mundo tinha: ele e sua amiga modelo não estavam realmente fazendo sexo. Estavam só posando mesmo.

