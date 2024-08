A história de como me tentei drogar com xarope para a tosse e acabei sóbria e com diarreia

Vinho, desespero e tédio. Era este o panorama geral da quarentena em Lisboa. Logicamente, os meus dias foram passados num nevoeiro de comer, jogar e dormir. Quando até já saudades do Bairro Alto o povo português tem, a coisa está má. Mas este artigo não é mais uma reminiscência nostálgica de alguém que gostava de ter a vida de volta – isso todos queremos. Este artigo serve um fim mais específico: o uso de drogas na quarentena, ou melhor, a falta dele.



Dizem os especialistas que estamos a beber e a fumar mais, mas que o uso de outras drogas está em baixo. Vários amigos disseram-me que estão a usar a quarentena para experimentar substâncias que, se calhar, não teriam vontade nem disponibilidade durante a vida normal. Para a maioria das pessoas, LSD, cogumelos e outros psicadélicos não são a primeira escolha para uma noite casual, mas resultam melhor num sábado fechado em casa.

E foi assim que acabei a beber xarope da tosse com 7Up. A minha expectativa era uma trip de 12 horas com efeitos psicadélicos combinados com ketamina. Não foi isso que aconteceu. Escrevo esta história para impedir que mais pessoas cometam este erro – pelo menos, sem aviso prévio.

Como contexto: tanto eu como a amiga que tomou comigo temos anos de experiência em redução de riscos e poli-consumo de drogas. No geral, temos conhecimento, experiência e recursos para tomar decisões informadas e saber o que esperar delas. Além do mais, a minha amiga estudou farmácia. Tudo isto combinado com dias de pesquisa no drugs.com, PsychonautWiki, EroWid e Reddit pareceu-nos infalível. Todas as fontes diziam mais ou menos a mesma coisa: O DXM é descrito como um dissociativo tipo ketamina, mas mais psicadélico e com algumas notas empatogénicas. Sendo que as trips dissociativas e psicadélicas são de longe as minhas favoritas, uma substância de venda livre que me promete esses mesmos efeitos durante 8 a 12 horas pareceu-me ser a substância perfeita.

Lemos também que os efeitos do DXM funcionam por plateaus. Consoante a dose tomada, atinges um nível de efeitos diferente, que vai do plateau 1 ao plateau 4. Decidimos ficar pelo plateau 2, indicado para pessoas com experiência prévia com dissociativos e que corresponde a uma dose entre 2.5 e 7.5 mg/kg. Escolhemos 6 mg/kg e fizemos todas as matemáticas para garantir que estaríamos a mandar a dose pretendida. Visto que Bissoltussin contém DXM em concentração de 2mg/ml e cada frasco vem com 200ml, tínhamos então disponível 400mg de DXM em cada frasco, mais que suficiente para atingir este limiar.

Nos últimos anos, tem surgido a moda do Lean/Purple drank entre millennials e trappers: xarope para a tosse com Fanta ou 7Up. Geralmente, são xaropes com codeína (um opióide), diferente de DXM, mas apesar de tudo aproveitámos a deixa.

Apercebemo-nos bastante rápido que refrigerante não disfarça o sabor pungente e edulcorado do xarope. Pode torná-lo pior. Mais tarde, descobrimos que os nossos outros amigos que já tinham mandado Bissoltussin tinham-no bebido diretamente da garrafa. Não consigo dizer qual o melhor método, visto que só experimentei um, mas desejo boa sorte a quem o fizer. Aviso apenas que as pastilhas para a garganta são ainda piores.

O sabor do xarope era tão enjoativo que começámos a beber às 23h30 e só acabámos às 2h30. Se nos primeiros goles nos parecia aceitável, ao fim do primeiro copo só o cheiro era suficiente para puxar náuseas. Durante estas horas, esperámos sentir algum aumento gradual de efeitos, mas a única coisa que sentimos foi um desconforto abdominal que aumentou a cada golo. Por “desconforto abdominal” quero dizer uma dor de barriga que começou irritada no estômago e chegou aos intestinos furiosa. A partir daí foi sempre a descer, culminando em diarreia explosiva. Foi mais ou menos nesta altura que nos apercebemos do nosso erro – que não foi fatal, mas na altura pareceu.

Os xaropes nunca contêm apenas o composto divertido que nos faz querer bebê-los. No caso de Bissoltussin, contém também sorbitol e PEG, ambos com efeitos laxativos. Existem até medicamentos laxantes que contêm apenas PEG. Enquanto tínhamos esta conversa, começámos a alternar idas à casa-de-banho, que se repetiriam de 20 em 20 minutos até ao fim da noite, com água a escorrer dos intestinos. Embora tivéssemos considerado esta possibilidade, não pensámos que viesse a ser um problema real porque, apesar de tudo, os trappers bebem isto todos os dias e nunca ouvi uma música sobre ass piss diarrhea.

Pensámos que, talvez, isto fosse só o início da experiência e que a trip começaria depois, tal como quando vomitas em cogumelos e sobe-te tudo; só que não. Sentimos algum contraste aumentado de luz/sombra, leveza corporal e acuidade visual suprimida (visão tipo sonho) mas nunca passou disso. Continuámos a revezar-nos na casa-de-banho, com a barriga inchada e dorida. Eventualmente, aceitámos que era esta a nossa paragem final. A minha amiga ficou bastante sedada fisicamente, mas não de forma prazerosa e mentalmente sentia-se completamente sóbria. Pela minha parte, eu nem me senti sedada, só sóbria e com vontade de ir à casa-de-banho.

Em forma de conclusão, DXM pareceu-nos uma maneira fantástica de nos divertirmos em quarentena doméstica. Apesar de toda a nossa experiência, educação e investigação, as nossas expectativas falharam redondamente. Nada nos preparou para a diarreia intensa, que se prolongou até ao dia seguinte. Pergunto-me como é que o lean se tornou tão famoso se isto é um efeito secundário muito possível com a maioria dos xaropes. E isto pode ser o menor dos males, porque existem xaropes para a tosse que incluem DXM e codeína mas têm também outros compostos activos como paracetamol, que podem ser tóxicos quando tomados nas doses necessárias para atingir uma moca recreativa.

Foi esta a minha motivação principal para divulgar esta história: a verdade é que tivemos sorte por a única consequência da nossa escolha ter sido uma chuva acidental. Se, apesar de tudo, decidires beber xarope para a tosse, lê a composição atentamente e pesquisa sobre todas as outras substâncias presentes no frasco.

