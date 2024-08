A internet está obcecada com esses óculos de sol em formato de borboleta

A criadora de acessórios que vive na Coreia do Sul Aggie Nam não se vê como uma designer. Inspirada pela internet, ela vê seus clientes como cocriadores e acredita que seus designs só ganham vida (ou levantam voo) quando eles os usam. “Não sinto que nenhum dos meus produtos me pertence”, ela explica. “Me inspiro pelo que já foi feito por outros.”

Os “óculos de borboleta” da marca dela, GODSOMWARE, ganharam impulso principalmente no Instagram. Seus óculos de sol são lindos mas nada práticos, “acessórios para os olhos” que os clientes globais mal podem esperar para tirar fotos usando.

Videos by VICE

Os produtos dela estão disponíveis em sua loja no Etsy, e ela descobriu que 80% de seus clientes estão nos EUA. Outro design de Nam, o “Third Eye Protection”, até chamou a atenção de Janelle Monae, que apareceu usando o óculos na after party do Met Gala de 2019.

A i-D conversou com Nam sobre os óculos inspirador na natureza que estão viralizando na internet.

Fale um pouco sobre você.

Nasci em Friburgo, Alemanha. Eu era uma criança normal sem nada de especial. Eu sentia que não me encaixava porque na Alemanha, eu era a única criança asiática da minha classe, e quando estou na Coreia, as pessoas me tratam diferente porque sou da Alemanha. Eu era uma boa estudante e boa filha porque estava tentando viver a vida do jeito que meus pais queriam.

Como você se interessou por moda e design? Você estudou essas matérias?

Às vezes me pergunto se estou realmente interessada em moda, porque ainda não tenho certeza. Amo o que faço agora, mas não me considero uma designer, uma artista ou nada relacionado com moda. Honestamente, nunca me interessei por moda. Não era algo importante pra mim, mas o Instagram me ajudou a mudar como eu pensava em moda. Eu definitivamente não estava esperando isso. Talvez eu abandone tudo em algum momento e faça algo totalmente oposto.

Quando você começou a criar óculos de sol?

Por volta de 2017, quando vi os óculos de chamas de Jzhong no Instagram e imediatamente me apaixonei. Eu literalmente coloquei meu despertador pra tocar para comprar os óculos de meteoro, mas eles esgotaram super-rápido. Então decidi criar minha própria versão deles, e fiz um óculos em formato de raio. Na época, eu tinha uns 100 seguidores e decidi começar a compartilhar alguns dos meus desenhos na minha conta no Instagram.

Como é seu processo de design e criação?

Me inspiro nos trabalhos de muitas pessoas que vejo na internet. E passo muito tempo assistindo vídeos ou vendo fotos de fauna, flora e insetos. Tiro ideias de várias coisas online e as incorporo nas minhas, acrescentando algo para torná-las melhores ou as misturando do meu próprio jeito. Uso pedaços quebrados durante o processo para criar algo novo.

De onde você tirou a ideia dos óculos de borboleta?

Foi uma coincidência aleatória. Sou influenciada pelos meus próprios produtos de qualquer maneira como eles evoluam. Antes dos óculos de borboleta fiz óculos de asas. Eu estava procurando acrílico preto para fazer asas pretas em vez de brancas, mas depois percebi que o acrílico preto não era bonito suficiente para os óculos de asas. Eu podia ter jogado as peças fora, mas resolvi brincar com elas. Aí eu sobrepus dois acrílicos de cores diferentes para fazer o formato de uma borboleta. Foi uma combinação mágica que não estava nos meus planos. Sito como se alguém tivesse entrado em mim e criado os óculos.

E de onde veio o nome GODSOMWARE?

Acho que esse processo combina muito com o nome da minha marca. Tem três significados em GODSOMWARE: um Deus que existe em algum lugar, uma coisa que ocorreu como Deus insistiu, e eu tirei de algum lugar. É isso, Deus, não eu, fez algo através de mim. Deus aqui não é o Deus do significado religioso como geralmente entendemos. Em vez disso, ele representa um tipo de energia porque me interesso por todas as religiões inventadas pelos humanos, mas sou ateia. Esse Deus representa uma coisa que foi trazida ao mundo através de mim com algum tipo de energia. Isso pode ser ligado ao nascimento de uma borboleta.

Que tipo de resposta você tem recebido?

A reação para o novo produto foi muito melhor do que imaginei. Tinha muita gente querendo comprar, mas eles eram muito frágeis e não tinham valor como produto. Foi muito difícil fazê-los e levei quatro meses para desenvolver um produto que realmente podia vender.

Por que você escolheu vender apenas no Etsy?

Eu não tinha dinheiro e tempo suficiente para fazer meu próprio site no começo. Como inglês não é minha primeira língua, eu estava procurando um lugar que tivesse informação em coreano. Eu tinha que enviar meus produtos para outros países e o Etsy era o único mercado online do tipo que encontrei.

Como você se sente vendo outras pessoas usando suas criações?

Elas são os criadores que dão vida aos meus produtos. É como um quebra-cabeça. Meu produto é uma peça de um quebra-cabeça que os criadores montam com outras peças para colocá-lo na imagem completa. Quase todos os meus óculos têm formato de animais, mas são apenas coisas antes de alguém dar um propósito a eles. Toda vez que vejo clientes usando meus óculos eles parecem vivos, especialmente os de borboleta, que parecem que estão voando.

Tradução do coreano para o inglês por Ruda Lee.

Matéria originalmente publicada na i-D.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.