A luta para travar a ascensão do Boko Haram na Nigéria

Em TERROR, série especial em cinco episódios da VICELAND no Odisseia, o co-fundador da VICE, Suroosh Alvi, investiga no terreno as origens e o impacto das organizações terroristas mais mortíferas do Mundo: al Qaeda no Iémen, al Shabaab na Somália, Boko Haram na Nigéria, Tehrik-i-Taliban no Paquistão e o auto-proclamado Estado Islâmico no Iraque. Alvi fala com activistas, vítimas, oficiais dos governos e soldados de diferentes lados da guerra ao terror, para tentar perceber a brutal e por vezes surpreendente história destas organizações.



No episódio de hoje, 9 de Agosto, Suroosh viaja até à Nigéria para perceber no terreno como é que o Boko Haram, passou tão rapidamente de um obscuro movimento religioso para uma rede terrorista regional e de que forma é que as forças militares do país estão a tentar travar a sua expansão.

Videos by VICE

TERROR, da VICELAND, vai para o ar às quintas, a partir das 23h30, em exclusivo no Canal Odisseia.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FVICEPORTUGAL%2Fvideos%2F856491514557205%2F&show_text=0&width=476

Já sabes, de segunda a sexta-feira, só tens de sintonizar a tua televisão no Odisseia para poderes ver, entre outras, séries como Mister Tachyon, States of Undress, com Hailey Gates, Supermegacaro, com o rapper 2 Chainz, Odiarás o Teu Vizinho, com Jamali Maddix, Black Market: Dispatches, com Michael K. Williams, ou Cyberwar, com reportagens de fundo conduzidas pelo jornalista da VICE, Ben Makuch, sobre o mundo do hacking e da espionagem digital a nível global.

A programação original VICELAND no canal Odisseia vai para o ar todos os dias da semana, a partir das 23h30 e está disponível em todos os operadores de TV cabo. Como na VICE Portugal não queremos que te falte nada, aqui tens os primeiros episódios de cada uma das séries estreadas até ao momento. Fica atento às próximas novidades.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.