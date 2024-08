A Marinha Americana publicou oficialmente três vídeos de OVNIs

A Marinha dos EUA publicou oficialmente três vídeos de OVNIs que anteriormente tinha sido divulgados pelo New York Times e o grupo de pesquisa de OVNIs do ex-vocalista do Blink-182 Tom DeLonge, To the Stars Academy. Juntos, eles são os três vídeos mais famosos de OVNIs de todos os tempos e geraram uma renascença da ufologia.

Os vídeos chamam “FLIR.mp4”, “GOFAST.wmv” e “GIMBAL.wmv”. Quem se interessa mesmo que remotamente por OVNIs provavelmente já assistiu todos eles várias vezes; os vídeos foram obtidos e publicados em 2017 e 2018 pela To the Stars Academy. Dois deles também estavam na matéria do New York Times detalhando o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono, comandado por um homem chamado Luis Elizondo, que agora trabalha para a To the Stars Academy de DeLonge. Nos últimos dias, a Marinha Americana publicou oficialmente os vídeos em sua página do Ato de Liberdade de Informação.

Videos by VICE

Os vídeos são uma evidência impressionante de que pilotos militares já viram OVNIs, e que o Pentágono já fez pesquisas sobre eles. Matérias anteriores da Motherboard mostraram que um ramo investigativo da Força Aérea dos EUA também estudou os vídeos. No começo do ano, a Motherboard também informou que a marinha americana tem uma versão confidencial do vídeo FLIR, filmado em 2004 na costa da Califórnia. Pessoas que testemunharam os OVNIs disseram a Popular Mechanics que assistiram uma versão em HD do vídeo.

Apesar da publicação oficial dos vídeos não dar nenhuma nova informação, ela ainda é importante, porque por anos o Pentágono vem mudando suas histórias sobre os vídeos. Esse é pelo menos um passo para mais transparência na questão dos OVNIs.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.