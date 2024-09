A Natureza Crua da Percussão Afro-Lusitana em “Alma Do Meu Pai”, do DJ Firmeza

Se você está ligado na cena dos subúrbios de Lisboa, vai reconhecer a percussão selvagem, pesada e crua, típica do estilo do descendente de angolano que viveu no subúrbio lisboeta de São Sebastião da Pedreira. Sim, o som que estamos caracterizando é do DJ Firmeza, que vai lançar em breve o seu debut. “Alma Do Meu Pai” é a primeira faixa com pouco mais de seis minutos do álbum de mesmo nome, e que, apesar das dos tambores frenéticos, é sobre perda. (Mais especificamente sobre a perda do seu pai). O disco Alma Do Meu Pai conta com seis faixas, e sairá pelo selo Príncipe Discos no dia 16 de outubro.

Apesar da triste ocasião para o lançamento do disco, não há nada de sombrio no som, que sugere que o espírito do pai de Firmeza vive, reluzindo como nunca. A música continua com uma pegada selvagem meio ritualística que, do começo ao fim, se agita com uma percussão frenética de ritmos intercalados com uma impressionante gama de insights musicais em apenas uma única faixa. Ouça “Alma Do Meu Pai” e fique ligado no lançamento do EP completo mês que vem:

