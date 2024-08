A nossa playlist perfeita para o teu Uber a caminho do NOS Alive

*Actualização (10 de Julho, 9h00): O passatempo descrito neste artigo já não está activo.

Decidir o que se vai ver num festival como o NOS Alive recheado de concertos-que-se-quer-mesmo-ver”, pode ser um inferno. Bem, há coisas piores, claro está, mas, ainda assim, tomar decisões quando a única coisa que te apetece fazer é aproveitar tudo até ao último segundo, nem sempre é tarefa apetecível.

Uma dica que pode ajudar: vai cedo, sai tarde. Quando chegas cedo, tens tempo para mudar planos, delinear rotas consoante o feeling do dia e aproveitar para fazer isto nas calmas, sentado ao sol, com a sensação que estás de férias, mesmo quando não estás. É também a oportunidade para veres concertos à larga e para percorreres todo o recinto em modo summer cruising, sem estares sempre a pedir desculpa às pessoas que vais pisando pelo caminho. Quando sais tarde, é sinal que aproveitaste bem a coisa e que aguentaste até bem para lá das três da manhã para testemunhares os Hot Chip na quinta ou os Cut Copy na sexta a rebentarem com o Palco Sagres.

Mas, como é que vais conseguir chegar cedo e sair tarde e ver todos os concertos que queres ver, se nem sequer tens bilhete? Pois bem, era aqui que queríamos chegar. É FÁCIL. Primeiro, chegas cedo se fores de Uber ou de Jump (a bicicleta eléctrica da Uber, caso não saibas). Segundo, sais tarde também de Uber e, ainda por cima, com desconto se tiveres ido de Jump. A Uber terá um lounge à entrada do recinto para dar o apoio necessário aos utilizadores durante três dias. Só tens de inserir “NOS Alive” como destino na aplicação. Para além disso, a app irá ainda sugerir zonas virtuais para facilitar as viagens de regresso a casa e oferecer aos festivaleiros um código promocional que proporciona uma viagem gratuita até 5 euros a novos utilizadores: NOSALIVE2019. Quem optar por ir de JUMP para o festival, entre as 16h00 e as 21h00, irá receber 5 euros de desconto para a viagem de regresso num carro da Uber. A disponibilidade de bicicletas será reforçada junto ao rio, em pontos como Cais do Sodré, Docas, Padrão dos Descobrimentos e Vela Latina.

Terceiro e mais importante, vais com os Passes que, em conjunto com a UBER, temos para te oferecer. Para isso tens de preencher o formulário abaixo até às 23h59 do dia 9 de Julho e seguires a playlist no Spotify. Se fores um dos vencedores vais receber um e-mail nosso a confirmar que ganhaste.

https://open.spotify.com/embed/playlist/2Pk7AhjVv1c6d7OFmPrgRx

E quanto aos concertos que queres ver… bom, isso é contigo, mas acima podes ouvir a playlist com músicas dos nossos favoritos, de Jasmim, a Sharon Van Etten, dos Cure aos Ornatos Violeta, passando por Primal Scream, Gossip, Carla Prata, Pip Blom, Johnny Marr, Thom Yorke, Smashing Pumpkins, Marinho ou Idles, ordenados por dias e por horas em que tocam nos diferentes palcos do NOS Alive, cuja programação detalhada de 11 a 13 de Julho podes encontrar AQUI.

E o melhor de tudo é que podes pedir ao teu motorista Uber para meter a playlist a tocar até chegares ao Passeio Marítimo de Algés e assim levas tudo fresquinho na cabeça (porque ainda tens cabeça), ou no regresso a casa para refrescares a memória (porque, enfim, porque a cabeça a essas horas já não dá para tudo. Acontece aos melhores).

Lê AQUI as Bases Legais deste concurso antes de preencheres.

