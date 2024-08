A pandemia aumentou a dedicação dos jovens com a própria saúde

Esta pesquisa foi respondida pelo público da VICE Media Group. Usando nossos sites e canais nas redes sociais, convidamos os leitores da VICE, Refinery29 e i-D para fazer uma pesquisa online em junho de 2020. Falamos com mais de 4 mil pessoas em mais de 30 países. A maioria dos participantes tinha de 16 a 39 anos.

Como você cuida da sua saúde e bem-estar durante algo tão novo e incerto como uma pandemia global? Fizemos essa exata pergunta aos leitores das propriedades da VICE Media pelo mundo. Descobrimos que no meio dessa crise global, as pessoas estão mais preocupadas que nunca com todos os elementos de sua saúde e bem-estar, dando ainda mais prioridade para a saúde emocional em particular. As respostas para nossa pesquisa sugerem que as pessoas estão se voltando para jeitos simples de cuidar de sua saúde mental, física e médica — métodos dentro do controle delas. Num mundo em mutação, onde toda matéria começa mencionando os “tempos sem precedentes” em que vivemos, precisamos de rotina e certeza.

O que é mais importante antes vs depois do COVID-19? Todos os dados da pesquisa do VICE Media Group COVID-19, Uma Prescrição para o Futuro, junho de 2020. Todos os gráficos por Samantha Aldeborgh.

Um desejo por boa saúde mental é a força motora por trás da nossa busca por saúde e bem-estar

Respostas da pesquisa sugerem que saúde mental está no centro da nossa visão e avaliação da nossa saúde geral hoje. Isso não só continuou sendo o elemento mais importante do nosso bem-estar com a chegada do COVID-19, mas sua importância cresceu significativamente. Na média, pessoas jovens do mundo avaliam sua saúde como 6,9 de 10. Quando perguntamos por que as pessoas avaliaram sua saúde assim, saúde mental era o que mais surgia como um fator decisivo. Se as pessoas estavam satisfeitas com sua saúde geral, elas tinham tirado um tempo para conhecer e cuidar melhor de si mesmas. Pessoas com problemas com sua saúde geral geralmente atribuem isso a estar ansioso, deprimido e sentindo uma falta de propósito.

Média global de avaliação de bem-estar

Saúde mental ruim pode ser um círculo vicioso. Com o estado de sua saúde mental, depressão e solidão sendo os maiores contribuintes para ansiedade e vice-versa, os jovens muitas vezes ficam presos num loop.

Coisas causando mais medo/ansiedade:

Os jovens estão muito conscientes de sua situação, e estão tomando ações para recuperar o controle de seu estado mental. Muitos implementaram rotinas de autocuidado, como praticar meditação (1 em cada 5 jovens do mundo disseram que estão meditando). E ainda mais estão procurando ajuda profissional, com 33% indicando que já procuraram ajuda para seu bem-estar mental e outros 40% dizendo que planejam fazer isso no futuro (notavelmente, 80% das mulheres disseram que procuraram ou vão procurar ajuda profissional para seu bem-estar mental, comparado com apenas 66% dos homens).

Exercícios estão ganhando prioridade, por mais do que apenas aparência

Estamos prestes a ver um aumento significativo em investimento em saúde física: 52% dos jovens dizem que vão passar mais tempo praticando exercícios depois do COVID-19, e 20% dizem que vão gastar mais dinheiro com fitness quando a pandemia acabar. Mas isso não vai necessariamente se traduzir em academias lotadas e bíceps maiores.

Investimento em atividade física

Cinquenta e seis por cento dos jovens dizem que provavelmente vão se exercitar sozinhos depois da pandemia, e 47% vão usar uma rotina de exercícios caseira em vez de ir para uma academia ou aula presencial. A natureza vai se tornar nossa academia: 64% das pessoas dizem que vão começar a correr ou caminhar, 38% dizem que vão andar de bicicleta e 35% vão fazer trilhas como parte de sua rotina de exercícios pós-COVID.

Atividades ao ar livre:

O objetivo de se exercitar mudou de melhorar a aparência para se sentir melhor. Uma em cada duas pessoas está usando exercícios para manter uma rotina, permitindo encontrar estabilidade nesses tempos sem precedentes. A motivação, segundo nosso público, é, número um, se sentir bem, e número dois, manter a saúde mental e emocional. As pessoas estão devotando mais recursos para sua saúde física para ajudar a manter a saúde mental.

Quando se trata de saúde médica, os jovens estão buscando os fatos

Os jovens estão voltando sua fé para a ciência. Mais da metade das pessoas jovens está buscando informação baseada em ciência mais do que antes do COVID-19, e um terço confia mais na medicina mainstream em contraste com medicina alternativa, procurando os fatos e números, e tomando decisões baseadas em dados.

Em se tratando de saúde e bem-estar no geral, os jovens vão… Confiar MENOS que antes do COVID-19 / Confiar MAIS que antes do COVID-19

As pessoas estão seguindo as diretrizes fornecidas pelos oficiais de saúde e organizações do governo para ajudar a se manter, e manter suas comunidades, livres do coronavírus. Setenta e quatro por cento dos jovens dizem que vão ser mais conscientes de sua saúde geral e como isso afeta os outros depois do COVID-19. Eles estão pesando cuidadosamente os prós e contras de se encontrar versus cuidar uns dos outros, e na maioria dos casos eles dizem que manter os outros saudáveis é o lado vencedor. Oitenta e um por cento dizem que manter os amigos e família saudáveis é mais importante do que poder se encontrar pessoalmente.

Apesar das precauções e sacrifícios que os jovens estão fazendo por sua saúde médica, eles não acham necessariamente que os outros estão tomando a mesma abordagem. Apenas 46% dos participantes dizem que confiam que as outras pessoas serão mais conscientes de sua saúde geral e como isso afeta os outros depois do COVID-19. Esse número cai ainda mais, para 33%, na América do Norte.

Uma prescrição para o futuro

Nunca saberemos o que o futuro pode trazer, especialmente em 2020. Mas podemos saber como vamos cuidar de nós mesmos. Vamos fazer um balanço das nossas emoções e buscar apoio, exercitar nossos corpos para fortalecer nossas mentes, e deixar os fatos nos guiarem. E esses são novos hábitos que estão aqui para ficar: 60% dos participantes acreditam que o jeito como cuidamos da nossa saúde será a mudança social mais duradoura depois da pandemia.

