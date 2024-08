A paródia pornô de ‘Fortnite’ satiriza a grana que você gasta com skins

Qualquer coisa que esteja um pouquinho na moda já ganha uma paródia pornô graças companhias como WoodRocket e Pornhub, que vem produzindo filmes do tipo como Jurassic Wood , Dragon Boob Z , Oversnatch , e o clássico Metal Rear Solid: The Phantom Peen.



Seguindo a tradição, a WoodRocket acabou de lançar o Fortnut – uma paródia pornô do game que está super em alta Fortnite. Ele tem tudo o que você espera de uma paródia pornô de 20 minutos: atuações horríveis, trocadilhos péssimos, pornografia e… sátiras sobre a monetização em games free to play.



O vídeo começa com uma streamer – interpretada por Missy Martinez – escalando seu time pra jogar Fortnut. O vídeo foca nos personagens. Tem um esqueleto, duas pessoas com skin padrão e um cara com uma cabeça de testículos parodeando o cara com skin de tomate do Fortnite. O Testicleman imediatamente tira um sarro dos noobs padrões por não terem gasto dinheiro pra usar uma skin mais daora.

April O’Neil – que escreveu e também atua no filme – não se importa. “Desculpa, eu gasto meu dinheiro real com coisas reais”, ela diz. Mais tarde, quando o Testicleman é morto durante a partida, ela é sarcástica com o cadáver. “Eu acho que a grana que você gastou em skins deveria ter sido gasta para não morrer nos primeiros minutos do jogo, otário.”

Fortnite é um jogo free-to-play e o único jeito de alterar a skin padrão é gastando umas moedas pra destravar uma nova. Os jogadores podem juntar as moedas do jogo, mas sem gastar dinheiro vai levar uma vida pra conseguirem. Jogadores que gastam uma grana em um passe de batalha ou comprando as moedas do jogo podem ter uma porrada de coisas legais. Mas isso não faz deles bons jogadores. Nas minhas horas jogando Fortnite, fui derrotado por jogadores de skin padrão mais vezes que consigo contar.

Enquanto a monetização de games gratuitos continua, Fortnite é bem legal de jogar. Mas a demora para o progresso de quem não compra um passe de batalha fez muitos dos meus amigos desistirem de investir seu tempo no jogo. E Fortnut prova que até as paródias pornô odeiam microtransações.

