A piada no Twitter que convenceu toda a gente que Trump passa o dia a ver o “Gorilla Channel”

As revelações sobre Trump contidas no novo livro de Michael Wolff, Fire and Fury, têm dominado as notícias desde a semana passada, à medida que os jornalistas dissecam o bizarro e disfuncional retrato da Casa Branca. Pouco antes do lançamento oficial do livro, na última sexta-feira, 5, a @pixelatedboat – uma conta humorística do Twitter – publicou um falso excerto da obra, dedicado ao alegado desejo insaciável do presidente norte-americano de ver um tal de canal televisivo chamado “The Gorilla Channel”.

A piada, claro, tornou-se viral. É um dos pontos fortes da @pixelatedboat: escrever tiradas falsas, meio patéticas e publicá-las como se celebridades as tivessem mesmo dito. Mas, ao lado de todas as outras histórias estranhas que podem ser lidas no livro de Wolff, este excerto, aparentemente, até nem parecia ser assim tão inacreditável para a comunidade do Twitter.

Wolff revelou um monte de coisas absurdas que alega ter testemunhado ao longo de um ano na Casa Branca. Parece que Trump não deixa que as empregadas de limpeza toquem na sua escova de dentes, por medo de ser envenenado, por exemplo. Jared Kushner ter-se-á oferecido para casar Mika Brzezinski e Joe Scarborough, alegando que estava habilitado para tal por ser um ministro da Igreja Unitária da Internet. E, uma vez, quando um adido estava a tentar explicar a Constituição ao presidente, Trump ter-se-á aborrecido de tal forma que não conseguiu passar da Quarta Emenda. É provavelmente por causa destas e de outras, que tanta gente pensou que a história do “Gorilla Channel” poderia muito bem ter saído das páginas de Fire and Fury.

Depois de demasiadas pessoas terem começado a levar a sério a publicação da After way too @pixelatedboat, a conta mudou o seu nome para “the gorilla channel thing is a joke”, num esforço de clarificar a situação.

Se calhar é altura de sairmos todos da Internet, agarrarmos num exemplar de Fire and Fury e tentarmos separar factos de ficção por nós próprios –, uma tarefa que pode não ser assim tão fácil, tendo em conta que a coisa está a vender-se mais rapidamente do que o que consegues dizer “A maneira como acertaste no outro gorila foi espectacular”.

Update 01/05/2018: A VICE News tornou realidade o falso “The Gorilla Channel”, Desfruta.

