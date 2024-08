A playlist perfeita para o teu Uber a caminho do NOS Primavera Sound

Olá queridos leitores. Cá estamos nós mais uma vez a oferecer-vos felicidade. Nós e a boa gente da Uber. Antes de mais – e para nos focarmos rapidamente na música, que é o que interessa, certo? -, dizer-vos que este ano, chegar ao NOS Primavera Sound no Porto será mais cómodo e conveniente. A Uber disponibiliza uma zona dedicada aos utilizadores dentro do festival para que possam entrar directamente no recinto. Após pedires uma viagem na aplicação Uber vais terminar as viagens num lounge dentro do recinto que dará o apoio necessário à tua chegada. Tens ainda à disposição um código promocional dedicado para o NOS Primavera Sound que oferece uma viagem gratuita até 5 euros a novos utilizadores: NPS2019. Uma vez lá dentro, tens também à disposição a Uber Eats.

Ora bem e se nessas viagens de Uber que fazes até ao recinto, em vez de te sujeitares à curadoria musical do teu estimado condutor, ligasses o Bluetooth e tu e os teus amigos começassem a preparar os ouvidos e os corações para o que aí vem? Melhor, não?

Pois, para que não tenhas de perder muito tempo com isto, decidimos fazer uma playlist bem jeitosa no Spotify para que a tenhas à mãos no teu telefone e em todos os três dias de Primavera Sound portuense chegues ao recinto de sorriso nos lábios, anca preparada para o baile e voz afinada. Espreita abaixo.

https://open.spotify.com/embed/user/1166894813/playlist/11fNLDGhYaXpxneYOeac1z

E como é que vais se não tens bilhete? Pois bem, não temas. Com um bocadinho de sorte vais mesmo conseguir. Em parceria com a Uber temos dois passes gerais para oferecer. Basta para isso que até às 23h59 de hoje preenchas o formulário abaixo, partilhes este artigo a partir do post no nosso Facebook e esperes até amanhã quarta-feira, 5 de Junho. Se até ao meio-dia tiveres recebido um mail nosso a dizer que ganhaste, pois, é porque irás mesmo ao NOS Primavera Sound 2019.

Lê AQUI as Bases Legais deste concurso antes de preencheres.

