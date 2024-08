A preparação para o Mundial de Futebol feminino, retratada pelas futebolistas

Este artigo foi originalmente publicado na VICE UK.

O Goal Click é um projecto com uma ideia simples: enviar algumas máquinas fotográficas descartáveis a jogadoras de futebol do Mundo inteiro, para que elas possam documentar as suas experiências. Este ano, a empresa de fotografia social enviou câmaras a um grupo de atletas antes do Mundial de Futebol Feminino 2019 – incluindo jogadoras da Tailândia, Nova Zelândia ou Reino Unido, por exemplo – e pediu-lhes que retratassem as suas vidas. E o resultado é óbvio: além de serem jogadoras profissionais de futebol, elas são também boas fotógrafas.

Videos by VICE

Falámos com Matthew Barrett, director executivo e co-fundador do Goal Click sobre as 21 fotografias que foram tiradas antes do Mundial.

VICE: Olá, Matt. Em primeiro lugar, conta-me: como começou o Goal Click?

Matthew Barrett: Tudo começou há cerca de cinco anos, com uma ideia muito simples: encontrar uma pessoa em cada cidade do Mundo a quem entregaríamos uma câmara para captar uma história e, assim, dar-lhe o poder e controlo da mesma. Enquanto esse projecto global do Goal Clik continua activo, vamo-nos também concentrando em séries fotográficas específicas, seja de uma cidade em concreto, ou um país, uma questão em particular ou um torneio.



Loes Geurts tirou uma foto das suas companheiras de equipa do Göteborg FC. Geurts representa a selecção Holandesa no Mundial.

VICE: Em que é que as fotos do Mundial Feminino se diferenciam das que receberam de torneios masculinos?

É a primeira vez que mergulhamos no mundo do futebol profissional feminino. Em particular, o que mais gosto em todas estas fotos é a variedade de situações que abrangem. Quando começámos com o projecto, uma das coisas que mais nos preocupava era se iriam ser todas muito parecidas, se iriam mostrar os treinos… Mas, todas as fotos que nos enviaram mostram que a situação das categorias é bastante dramática.



Podes subir de categoria no futebol masculino, mas quando estás no nível mais alto, tudo se torna muito semelhante. No caso das mulheres, quando lidas com jogadoras que são as melhores, é surpreendente a diferença que há em termos das condições das instalações e da qualidade do campo.



As companheiras de equipa de Tamires Cássia Dias de Britto, a jogarem Teqball no Granja Comary, o campo nacional de treinos do Brasil.

Porque é que achas que o formato da máquina descartável funciona?

Penso que o que as descartáveis fazem é criar igualdade entre elas, dando-lhes a capacidade de conseguirem uma visão e sentimento padrão. Também ajudam a que as suas companheiras baixem a guarda. Há muitas fotos que não poderiam ter sido feitas por uma pessoa de fora da equipa, as câmaras descartáveis dão um toque natural e não intrusivo.

E, tal como em todos os nossos projectos, aporta intenção às fotografias, no sentido em que, como há apenas 27 fotos no rolo, há um maior cuidado na escolha dos momentos que se querem fotografar, que possam realmente contar uma história através da qual podes ver o lado mais íntimo das jogadoras.

Steph Catley, que joga pela Austrália, tirou uma foto da sua colega Lydia Williams em cima das novas bolas do Mundial.

Qual é a coisa mais interessante que podemos aprender com estas fotografias?

Surpreendeu-me a proximidade e os laços fortes que as jogadoras têm entre si. O facto de existirem esses sentimentos tão fortes chama muito a atenção. Outra coisa que as histórias têm em comum são as barreiras. Espero que esta seja a última vez que tenhamos histórias de raparigas que começaram a jogar com rapazes até que as proibiram de jogar, ou de todos os clichés de não terem uma equipa ou apoio suficiente. Espero que, se voltarmos a realizar este projecto dentro de quatro ou oito anos, essas histórias tenham ficado esquecidas no passado.

As companheiras de Stine Hovland a jogarem com uma bola no porto de Bergen, na Noruega.

Steph Catley (Austrália) tirou uma foto das “Matildas” num dia de treino de recuperação na praia.

Sam Mewis partilha um banho gelado com a sua companheira da selecção dos EUA, Alex Morgan.

Miranda Nild tirou uma foto à sua colega da selecção tailandesa, Rattikan Thongsombut.

Sem uma equipa com a qual treinar, Miranda Nild treina nos terrenos da Universidade da Califórnia.

As companheiras de equipa de Lucy Bronze no León, depois da final da Champions.

As companheiras de equipa de Lucy Bronze (da esq. para a dir.: Keisha Buchanan, Shanice van de Sanden e Saki Jumagai) a caminho do jogo da meia-final da Champions.

Loes Geurts (Holanda) mostra o companheirismo que reina na sua equipa do Göteborg FC.

Lauren Silver (Jamaica) tirou uma foto da equipa em que joga na Noruega, o Trondheims-ørn, a treinar na neve. Silver tem de observar de fora, já que os papéis para poder jogar no clube ainda não estavam prontos.

Kelley O’Hara (Estados Unidos) documenta a forma como as suas companheiras treinam no campo do San Jose.

Hedvig Lindahl (Suécia) tira uma foto do Estádio de Paris vazio.

Fernanda Pinilla, jogadora do Chile, capta o momento em que as suas colegas de equipa caminham pelo relvado no campo do Córdoba.

Fernanda Pinilla e as suas companheiras do Córdoba FC, Cristina Medina e Irene Ragman, em Espanha.

Caitlin Foord tira uma foto a Alanna Kennedy e a Steph Catley, que também participam no projecto Goal Click, no campo de treinos da selecção da Austrália, em Denver, nos Estados Unidos.

Beth Mead (Reino Unido), fotografa as suas companheiras de equipa do Arsenal, Leah Williamson e Jordan Nobbs a aquecerem numa sessão de treinos.

As companheiras de equipa de Aline Reis na selecção do Brasil, a conversarem e a rirem-se antes dos treinos em Don Benito, Espanha.

Ali Riley tira uma foto à sua colega da Nova Zelândia, Betsy Hassett, a pintar as unhas. A equipa viajou até Espanha para jogar contra a Noruega.

Foto dos adeptos do Orlando Pride, em Orlando, EUA, tirada por Alanna Kennedy, que joga pela Austrália.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.



Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.