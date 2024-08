No dia 26 de janeiro de 2019 aconteceu a primeira — e única — edição LGBT do Baile da Gaiola. A motivação pro DJ Rennan da Penha, um dos pioneiros do 150 BPM, pra realizar o evento foi perceber comportamentos homofóbicos e transfóbicos por parte do público em relação a presença do público LGBTQ+ na cena funk. Além do próprio Rennan e da Iasmin Turbininha, se apresentaram a Mulher Pepita e a Viviane Araújo, entre outras atrações.

A apresentadora Mariana Bernardes e DJ Rennan da Penha no Baile da Gaiola LGBT.

De lá pra cá, o Baile da Gaiola foi desmontado violentamente pela repressão estatal, Rennan foi preso — num processo amplamente questionado — e solto, pra então assinar um contrato com a Sony Music. Infelizmente, a criminalização dos artistas periféricos é a regra, não a exceção.

Videos by VICE

Mas, afinal, como é a relação das gays com os bailes funk cariocas? O que aconteceu nesta noite, e como poderia ser o futuro do funk? A edição do Baile da Gaiola voltada ao público gay foi um sonho que a VICE documentou e que muito em breve você poderá sacar em nosso canal no YT, se inscreve lá. Viu o trailer ali em cima que bonito?

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter , Instagram e YouTube .