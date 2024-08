A resposta de James Franco às alegações de má conduta sexual

Nota publicada originalmente na VICE EUA.

Na última terça-feira (9), James Franco apareceu no The Late Show para falar com Stephen Colbert sobre seu prêmio no Golden Globe por O Artista do Desastre, mas no meio da conversa, o apresentador abordou as alegações de má conduta sexual contra ele e as críticas que o ator recebeu por usar um boton “Time’s Up” na cerimônia.

“Você foi criticado por usar aquilo. Você sabe por quê, e você tem uma resposta, tem algo que você quer dizer sobre essas críticas?”

Franco respondeu falando sobre o movimento, dizendo que queria “apoiar mudanças” e que esperava que grupos marginalizados em Hollywood conseguissem “as posições de que foram privados”. Depois ele voltou sua atenção para as duas mulheres que o acusaram publicamente de má conduta sexual e exploração.

“As coisas que ouvi que estão no Twitter são incorretas”, disse Franco. “Mas eu apoio as pessoas que estão falando e que agora podem ter uma voz porque não tiveram voz por tanto tempo… Acho que é algo bom e apoio.”

Franco pareceu negar uma acusação da atriz Violet Paley, que disse na segunda-feira no Twitter que o ator “empurrou a cabeça dela num carro para o pênis exposto dele”. Mais tarde, ela disse que estava numa relação consensual com Franco, e esclareceu que era maior de idade quando o suposto incidente aconteceu.

Outra aspirante a atriz, Sarah Tither-Kaplan, tuitou sobre cenas de nudez que fez uma vez com Franco, argumentando que se sentiu “explorada”.

As alegações de Paley e Tither-Kaplan foram seguidas por tuítes logo deletados da atriz Ally Sheedy, que teria feito uma alusão à má conduta de Franco. Os dois trabalharam na peça The Long Shrift em 2014.

Não é a primeira vez que Franco encara um escândalo de má conduta sexual. Em 2014, o ator admitiu que tentou ficar com uma garota de 17 anos no Instagram depois que mensagens que os dois trocaram vieram a público. Na época, o ator disse estar “envergonhado” pelo que aconteceu. Apesar de dizer que as alegações atuais contra ele são “incorretas”, elas fizeram o New York Times cancelar uma palestra que o ator faria na quarta-feira sobre seu filme vencedor do Golden Globe.

“O evento deveria ser uma discussão sobre a produção de O Artista do Desastre”, um representante da Times disse numa declaração ao Hollywood Reporter. “Considerando a polêmica cercando as alegações recentes, não estamos mais confortáveis em continuar por esse caminho.”

