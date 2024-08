A terceira temporada de “Stranger Things” está finalmente a caminho

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Não é segredo nenhum que a Netflix vai continuar a lançar temporadas de Stranger Things, a sua série de referência sobre monstros, nostalgia dos anos 80 e dos sucessos secretos do MKUltra, até que os actores mais novos da série tenham filhos ou até que Finn Wolfhard desista para se focar a tempo inteiro na sua banda ou assim. A plataforma de streaming não surpreendeu ninguém quando, em Dezembro, anunciou que a série ia voltar para uma terceira temporada, mas desde aí andou tudo meio calado por aqueles lados, tirando alguns comunicados sobre o casting e um estranho processo em tribunal. Mas agora, parece que Stranger Things 3 está finalmente a tornar-se realidade.

Na sexta-feira, 27 de Abril, a Netflix anunciou oficialmente o arranque da produção da nova temporada, através de um curto vídeo do elenco sentado à volta de uma mesa e preparado para uma table read. E, apesar do vídeo de um minuto e meio não mostrar nenhuma cena da nova temporada, sabe bem ver o gang todo reunido e pronto para voltar à acção. “A 20 de Abril, 2018, velhos amigos e alguns estranhos juntam-se para começar uma nova aventura”, dizia o vídeo, com uma filmagem a preto e branco de fundo.

O clip mostra os cartões com os nomes da maioria do elenco original, incluindo Millie Bobby Brown, David Harbour e Winona Ryder, mas também alguns nomes de novos membros que sobem agora a bordo. Uma nova cara no elenco é a filha de Ethan Hawke e de Uma Thurman, Maya Hawke – que entra como uma das personagens principais, supostamente a fazer de “miúda alternativa“, seja o que for que isso significa – e Jake Busey, que vai fazer de Bruce, “um jornalista do Hawkings Post de moral duvidosa e um sentido de humor doentio“.

A nova temporada de Stranger Things ainda não tem data prevista de estreia, mas se ainda só agora começaram as table reads, provavelmente temos uma longa espera pela frente até que chegue à Netflix. Com sorte, pode ser que a plataforma de streaming partilhe mais umas quantas filmagens para nos satisfazer a curiosidade, quando tenha mais qualquer coisa para mostrar. Até lá, vejam aqui em cima o vídeo do começo da produção e regozijem-se com o facto de Priah Ferguson, que faz de irmã mais nova de Lucas, ter ganho um papel mais importante, seus nerds.

