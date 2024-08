A transformação de ‘Stranger Things’ que ninguém esperava (Spoilers)

AVISO: Contém spoilers desde o começo. Não leia se você ainda não assistiu todos os episódios de Stranger Things 2 .

Matéria originalmente publicada na VICE UK.

Videos by VICE

Steve Harrington não está bem. Um cara furioso com um bigodinho ralo acabou de dar uma cabeçada nele e agora está sentado no seu peito, gritando em câmera lenta e socando sua cara com os dois punhos. É uma daquelas surras clássicas de estacionamento; a cabeça sangrando, pelo menos uma concussão que vai levar semanas pra sarar.

Steve aparece depois dentro de um Camaro cheio de moleques de 13 anos. Um deles está sendo condescendente sobre suas habilidades de luta, outro está dirigindo o carro. Eles param na boca de um túnel cheio de cachorros monstruosos melequentos de um universo paralelo, com bocas que abrem como aqueles origamis da sorte que você fazia na escola. Um bando de garotos faz um rapel para a escuridão.

Steve – agora pior ainda, cai do carro, sem conseguir sustentar seu peso – e recebe um bastão de basebol com pregos de um das crianças, o Dustin, para “nos manter seguros”. Relutante, e não pela primeira vez na semana, ele faz exatamente isso.

Esse é o Steve Harrington de Stranger Things 2, a nova temporada do sucesso da Netflix, que começa meio devagar e tem suas falhas, mas é boa mesmo e provavelmente vai dominar toda discussão de boteco pelos próximos três meses. Steve Harrington não está tendo um bom Stranger Things 2. E por essa mesma razão ele sai da segunda temporada como o novo favorito dos fãs, um clímax que ninguém esperava.

Na primeira temporada, o Steve foi só um babaca que batia em garotos tímidos e fez slut shaming com a própria namorada. No programa Beyond Stranger Things, Ross Duffer – cocriador da série com o irmão gêmeo, Matt – descreve essa encarnação do jock da Hawkins High como “um cara bem ruim mesmo”.



Alguns dos grandes babacas dos filmes dos anos 80 – Bender do Clube dos Cinco, Biff de De Volta para o Futuro – eventualmente encontravam suas próprias formas de redenção. Então faz sentido, considerando que os Irmãos Duffer têm uma coisa com os anos 80, que o Steve, interpretado por Joe Keery, também se redima no final da temporada um, se desculpando com o rival Jonathan e ajudando a namorada Nancy a lutar contra o monstro chefão da fase do Mundo Invertido.

Mas ele não se redime tanto assim. Não o suficiente para explicar por que a Nancy não dá um pé na bunda dele. Afinal de contas, ele ainda é um namorado pentelho com um cabelo meio ridículo. Claro que ela seria mais feliz com um cara bacana como o Jonathan, atendendo outro tropo dos filmes dos anos 80. Numa entrevista para a Entertainment Tonight, o próprio Keery disse sobre esse final: “Lembro que pensei: ‘Quê?’ Fiquei chocado”.

Dustin e Steve em ‘Stranger Things 2’

Em Beyond Stranger Things, Matt Duffer admite que o personagem de Steve começa como um estereótipo unidimensional, “quase só ocupando espaço”. (Segundo uma entrevista do Nerdist com Natalia Dyer – que faz a Nancy – originalmente Steve deveria morrer.) Mas quando os irmãos conheceram Keery, o personagem “começou a evoluir um pouco e se tornar mais charmoso e agradável”, ao ponto em que eles “queriam dar um arco de narrativa maior para ele”, decidindo de última hora dar um espaço pro cara e o fazer ele “salvar o dia”.

Para continuar esse arco na segunda temporada, muito precisava acontecer com o Steve.

Tudo de ruim que aconteceu com Steve Harrington em Stranger Things 2, pela ordem: ele descobre que não é muito bom em escrever uma redação para ser aceito na faculdade; ele tem que conversar casualmente com os pais da falecida e por alguma razão adorada Barb (que, já estabelecemos aqui, na verdade não tinha nada de especial); ele vai pra uma festa na casa de alguém onde sua namorada diz que não o ama de verdade; a introdução do Billy, um novato sociopata de mullet que inexplicavelmente fuma enquanto levanta pesos, e é sempre grosso com o Steve; ele apanha quase até a morte do Billy e depois é arrastado, por culpa, para uma paisagem infernal subterrânea e tem que proteger a molecada de monstros cheios de dentes com apenas um bastão de basebol.

Como Matt Duffer diz em Beyond Stranger Things “Ele tem uma narrativa muito deprimente”.

https://twitter.com/CamiChiriboga/status/924150020470919168?ref_src=twsrc%5Etfw

Central para essa narrativa deprê é o Billy, que envergonha o Steve sendo melhor no basebol que ele, desligando o chuveiro dele no vestiário e quase pulverizando a cara dele na frente das crianças. Steve se torna um personagem simpático pela primeira vez, tornando todos as boas ações dele ainda melhores.

E Steve Harrington faz várias boas ações em Stranger Things 2: ele fica incrivelmente calmo toda vez que o Billy, sem provocação, é escroto com ele; ele dá conselhos sobre garotas e cabelo para o Dustin (que também está de coração meio partido nessa temporada), começando um bromance que com certeza será assunto de milhares de listas na internet; ele defende a criançada idiota de cachorros monstruosos num ferro-velho assustador; ele é maduro sobre o relacionamento de Nancy com Jonathan, muito diferente da temporada um; e se torna babá de quatro garotos e os acompanha até a paisagem infernal mencionada antes.

Ele também é meio bocó – confundindo todos os alemães com nazistas, acreditando sinceramente que pode proteger os garotos quando claramente não pode – o que o coloca no território do pateta que todo mundo ama, o maior salto que ele poderia fazer da primeira temporada. Tiro meu chapéu para os Irmãos Duffer por transformar o cara em apenas umas oito cenas, e num elenco restante de uns 13 personagens principais.

Então, o que vem agora para o Steve? Considerando que ele vai ter se formado no colegial na próxima temporada, um fã sugeriu que ele pode acabar treinando para ser policial com o Hopper. O que faz sentido. Ele provavelmente vai ter que se livrar daquele bastão de basebol, mas pelo menos pode continuar bancando o protetor.

@jamie_clifton