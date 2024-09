A verdadeira Twin Peaks é estranha e maravilhosa

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Quando o meu avião aterrou em Seattle, Washington, EUA, vi como um bom presságio que o homem sentado do outro lado do corredor estivesse vestido com um fato preto, gravata preta e o cabelo penteado para trás com gel. Não lhe vi a cara durante a viagem, portanto foi-me fácil imaginar que era mesmo o Agente Dale Cooper (Kyle MacLachlan). Sentar-me ao lado de um Coop em potência foi o começo perfeito para o meu fim-de-semana no mundo de Twin Peaks.

Há mais ou menos 25 anos, David Lynch e Mark Frost revolucionaram a televisão. De lá para cá, Twin Peaks transformou-se num fenómeno de culto. O que no papel parecia uma telenovela de crime, tornou-se no ecrã uma experiência misteriosa e surreal, onde o quotidiano e o macabro de uma idílica pequena cidade norte-americana colidem de forma pouco habitual.

A série, que se desenrola à volta do misterioso homicídio da Rainha do Liceu, Laura Palmer, tem lugar na cidade ficcional de Twin Peaks. Sítios como o Double R Diner, o Great Northern Hotel, ou as cascatas estão quase sempre presentes ao longo da série. Quase todos os locais das fotos abaixo estão em Snoqualmie Valley, Washington, a cidade onde as filmagens tiveram lugar.

Sobre o tema da descoberta de Snoqualmie Valley, Mark Frost disse uma vez à Entertainment Weekly que ele e Lynch tinham, literalmente, encontrado o sítio sobre o qual tinham escrito. Tal como o cenário da série, é um local tão estranho, como encantador. Aqui estão algumas fotos da verdadeira Twin Peaks.

No parque de estacionamento do Twede’s Cafe, em North Bend à noite

Esq.: Kiana Lodge, em Poulsbo, WA. Dir.: Modelo de cone de gelado no Twede’s Cafe, o RR Diner na série.

O sítio onde, no episódio-piloto, o corpo de Laura Palmer é encontrado, embrulhado em plástico. A cena foi filmada em 1989, mas o tronco ainda lá está.

O ramo onde o pássaro está sentado na imagem que acompanha os créditos. A forma como Lynch utilizou a música e um certo imaginário foi pioneira na televisão à época.

Esq.: Um dos Totens à porta do Kiana Lodge, em Poulsbo, WA. Dir.: Arco-íris a caminho de Snoqualmie.

Folha de provas de contacto, alegadamente fotografadas por Richard Beymer, que faz de Benjamin Horne. Na parede do Twede.

Esq.: Uma boneca com o uniforme de empregada de mesa tornado famoso pela série. Dir.: Marian começou agora a trabalhar no Twede. Já viu “alguma coisa” de Twin Peaks.

Um mural pintado à mão no Twede, pela equipa da nova temporada.

O balcão do Twede.

Nichole, trabalha no Twede e diz que não há dia que não apareçam fãs.

Esq.: Cyndi, que vivia em Las Vegas e se mudou para a localidade há quatro anos, trabalha no Twede. Dir.: Alguém escreveu “Cooper is a babe” na Reinig Bridge, uma das localizações de filmagens.

Mary Hütter, 41, a trabalhar na Compass, uma loja de bicicletas em North Bend. ela e a sua amiga, Amber Sievers, super fãs da série, estão a recrear a famosa “Red Room” para a nova temporada.

Nuvens baixas e aguaceiros frequentes são habituais nesta zona de Washington.

Esq.: Snoqualmie Falls. The Salish Lodge, em Snoqualmie é o Great Northern Hotel da série. Dir.: Réplica da chave do quarto do Agente Coopers. Encontrada na loja de lembranças do Salish Lodge.

Esq.: Chávenas de café na loja de lembranças do Salish Lodge, com a célebre frase de Dale Cooper, “a damn fine cup of coffee”. Dir.: Réplica da carrinha da polícia utilizada na série.

A vista do posto de trabalho de Lucy, a secretária do xerife, local onde muitas cenas da série de desenrolam.

Entrada do Twede Cafe, em North Bend. O mítico RR Diner.

A famosa tarte de cereja do Twede’s Cafe.

Esq.: Outro cliente habitual do Twede. Dir.: Escultura de um veado à porta do Kiana Lodge, em Poulsbo, WA.

Esq.: Bilhete de quando Mary Hütter foi ver “Twin Peaks: Fire Walk With Me”, em 1992. Dir.: Calendário feito por um fã. Esta página mostra Mary a fazer de Laura Palmer.

Mary a sua casa, em North Bend. Ao fundo, o seu filho Henry.

A cidade de Snoqualmie organizou uma projecção de “Twin Peaks: Fire Walk With Me” num dos locais de filmagens original.

O bairro onde estava a casa de Laura Palmer. No vidro vê-se o reflexo do pôr-do-sol.

O quarto de Laura Palmer. está o mais próximo possível do original e tem até um manequim a personificar BOB.

Mary Reber, bem como o seu marido, vai aparecer na nova temporada de Twin Peaks. Ela garante que trabalhar com David Lynch é sempre fabulosos.

A foto do anuário de Liceu de Laura Palmer. Muitas das cenas cruciais da série original foram rodadas nesta sala.

De acordo com uma fonte local, David Lynch costumava comer gelado no Scott’s Dairy Freeze durante as filmagens da nova temporada.

NAS TRASEIRAS DO TWEDE.

