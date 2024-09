África, gangsta rap e pessoal que fuma erva

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Espanha.

Os africanos adoram erva e rap. Esta é uma das conclusões profundas a que cheguei depois de pedalar desde o Cairo até à Cidade do Cabo. Se tivesse pensado nisto antes acho que não ficaria tão surpreendido. É bastante óbvio que gostem de rap. Não consigo imaginar um chavalo do Quénia, ou da Tanzânia a ouvir fados portugueses… ou samba. Claro que não gostam de rap para meninos, nem de tendências que pouco tenham a ver com a rua. Gostam de gangsta rap. O dos disparos, putas e drogas.

Vestem camisolas da Echo e usam bonés ou gorros de lã, mesmo com temperaturas de 40 graus. Com os gorros de lã não me meto. Aqui, o pessoal (muito pessoal) – até pessoal de 50 anos – anda sem meias em pleno Janeiro. Acho que é menos estúpido suar um bocadinho que ter gangrenas nos tornozelos por querer ser fixe, embora também seja um bocado estúpido, suponho.

É isto. A devoção pelo rap, a cultura gangsta e a marijuana em África.

A erva é outro assunto muito relacionado com a cultura rapper. Todos estes rapazes a fumam. Toda a gente a fuma. E, verdade seja dita, nunca vi material de tão má qualidade e com tão mau aspecto. Surpreende-me que tenha tanto êxito. Bolsas de sementes com algo verde à volta, de cor escura quase negra, com sorte, embaladas em papel de jornal. E bate. Um verdadeiro mistério. Quando te aproximas do Botswana lá começas a ver algo que se parece com a planta em questão. Um verde mais são, alguns cristais e um packaging como o que vemos por cá, em bolsinhas.

As fotografias que aqui podes ver são uma pequena parte do projecto e foram capatadas entre o Egipto e a África do Sul. Também há gente que não fuma erva e que tem uma aparência normal, ou muito normal. Gente que se levanta de manhã, que trabalha todo o dia, que toma conta da família e que à noite vai para a cama outra vez. E, com isto, não estou a dizer que as pessoas que fumam não sejam capazes de desempenhar todas estas tarefas e actividades.

