Agora existe um TikTok pornô

Da preferência por cartões de crédito em vez de dinheiro até namoro online, vivemos numa época em que tudo é “desliza pra cima” et caterva. Nos martirizamos por ter déficit de atenção, pela indecisão constante e mais ainda por perder tempo consumindo conteúdo tosco no TikTok. Agora, um novo aplicativo quer monetizar com esses comportamentos.

Conheça o SWYP, o filho do TikTok e YouPorn (que é propriedade do Pornhub) que quer revolucionar o mercado de vídeos adultos. Pense no TikTok, mas em vez de sadbois gemendo por terem levado um pé na bunda, você vai clicar em adultos gemendo por outros motivos (mas, se curte mesmo e-boys chorões, você também acha isso lá).

O YouPorn SWYP é um novo aplicativo pornô que basicamente adota o modelo testado e comprovado do TikTok de passar por vídeos curtos, mas incorpora a ação “visualmente excitante” que no passado você teria que salvar no seu hard drive. Se libertando das amarras de categorias específicas, o app cria um playground online de conteúdo por onde os usuários podem passar sem ter que pensar muito. Assim como as pessoas nos vídeos, o aplicativo começa se desnudando completamente, permitindo que o usuário passe por vários vídeos. Mas, se um vídeo em particular prende a atenção, o usuário pode passá-lo para a esquerda para ver o resto. Esse sistema também permite que o aplicativo entenda os padrões de consumo do usuário – se ele gosta mais de peitos, pintos ou BDSM – e vai moldando o feed de acordo para satisfazer seus desejos sexuais. A ideia é fazer o processo de navegação ser mais fácil e “livre de distrações”, então a única coisa pra prestar atenção é exatamente no que você gosta de assistir.

O aplicativo muda o jogo porque não atende apenas uma geração que está acostumada com plataformas de streaming fornecendo listas recomendadas com seu mecanismo de recomendações por aprendizado de máquina, mas também torna o pornô por celular mais acessível para aqueles que só querem saciar seu apetite sem ter que assistir a coisa toda. Mas como tudo que perturba o status quo, a foda está sendo empatada por uma indústria de aplicativos que censuram nudez. Então, para contornar os bloqueios das lojas de app, o YouPorn foi pensado como um aplicativo de navegador para ser aberto no navegador do seu celular, além de ter um atalho em sua página inicial. Não sabemos se o app vai pegar mesmo, mas esse é um bom jeito de manter o conteúdo chegando e os usuários voltando.

