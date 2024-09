Agora Você Pode Ir de Avião Particular ao Burning Man por Apenas 7 Mil Reais

Não é segredo pra ninguém que o Burning Man, festival conhecido pelo seu conceito “fora capitalismo”, virou um lugar lotado de gente rica. E essa galera não só tem dinheiro como também gosta de ostentar. Nos últimos anos, homens brancos e bilionários como o Larry Page (do Google) e o Mark Zuckerberg (do Facebook) foram vistos dando um rolê no deserto, juntos com uma galera do Vale do Silício no acampamento. Agora a ostentação chegou a outro nível: você pode pegar uma porra de um avião particular pra ir ao Burning Man.

Quem já teve a chance de ir à cidade de Black Rock, onde acontece o festão, provavelmente se lembra da jornada que é até chegar ao seu destino: Trânsito quilométrico, galões de gasolina e, obviamente, areia pra caramba. Mas se você convenientemente tiver US$2199 (que no câmbio de hoje dá tipo uns 6.800 reais) no bolso, agora dá pra sacudir a poeira e dar a volta por cima — literalmente — graças à companhia Burner Air.

Videos by VICE

A empresa de Santa Monica está oferecendo voos particulares para o Burning Man, saindo de Los Angeles, São Francisco e Reno, que deixam o patrão diretamente no seu acampamento, à minutos de distância de Black Rock. De acordo com o site do Burner Air, os aviões foram aprovados pelo festival e todos os pilotos são “super legais”. “Nossos voos pousam no deserto, no aeroporto de Black Rock, então você pode chegar ao seu acampamento minutos depois de pousar. As passagens para o Burning Man custam a partir de US$599 (quase R$ 1900) e são um ótimo jeito dos acampamentos temáticos chegarem ao festival. Evite trânsito e viaje com estilo”, diz a página da companhia.

Pros veteranos e macacos velhos que fizeram do Burning Man um dos pilares da contra-cultura, só de pensar em gente rica planando sobre o trânsito parado até o festival que eles vão todos os anos e ainda dar de cara com aviões particulares de luxo dá um nervoso, ou talvez seja só o tipo de mudança que os devotos do evento passaram a aceitar. Na seção “Indo e Voltando” do site do festival, eles falam sobre a estrada sempre parada que leva ao lugar: “mesmo que digam ‘não é o destino que importa, é a jornada’, no Burning Man acreditamos que é um pouco dos dois”. Algo nos diz que eles estão fazendo referência às caronas, carros cheios e outras dicas de viagens, e não falando sobre pegar um avião modelo Pilatus PC-12.

Mas a pergunta real é: será que o serviço de bordo presta? Confira o site do Burner Air pra mais informações.

O David Garber não vai ao Burning Man, mas se ele fosse provavelmente usaria um balão de ar quente pra chegar até lá. O siga no Twitter.