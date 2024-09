O Novo Single do Airbird & Napolian Leva Você de Volta à Era de Ouro da Indie Dance

Para alguns de nós, o gosto por dance music foi provocado pelo indie rock dos anos 2000. Exemplos de trabalhos dessa época incluem o primeiro álbum do The Killers, Hot Fuss, The Bravery, The Faint, Le Tigre, Moving Units, e The Gossip. Até alguns momentos do Interpol entram nessa. Embora muitas dessas coisas não sejam muito bem vistas (ou mesmo mencionadas) agora, não significa que não sejam boas. Na verdade, gostamos tanto desse novo single do Airbird & Napolian, “POWEr”, porque ele nos leva de volta aos dias de glória do indie. Até soa como algo que poderia entrar no 2005 BBC Essential Mix do DJ Hell, chefe da International DeeJay Gigolo Records, um documento estranhamente fascinante da escalada do rock para as pistas de dança.

Para dar um contexto, Airbird é alcunha de Joel Ford (que trabalhou com Oneohtrix Point Never no projeto Ford & Lopatin), e Napolian faz parte do catálogo do selo 0PN, Software. O que temos aqui é o último single do álbum de estreia da dupla que está por vir, intitulado Mr. Foolish. Ford falou ao THUMP sobre a origem da faixa, por e-mail: “Entrei na Rockaway Records antes de uma de nossas sessões em Los Angeles e comprei um monte de CDs usados de funk, new age, e pop rock dos anos 1980. Nós samplemos o que pudemos de Yanni, Def Leppard, e outras coisas que barganhei. Não consigo me lembrar o que sampleamos para ‘POWer’, mas há algo selvagem acontecendo.” Ouça a faixa abaixo, e não se esqueça de abocanhar o disco quando sair, 13 de Novembro, pelo selo Cascine.

