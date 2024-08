Akon agora é o orgulhoso proprietário de uma cidade no Senegal

Talvez uma coisa com que todo mundo vai concordar nos nossos tempos tumultuados é que nada nas notícias de celebridades internacionais faz mais sentido. Num mundo onde o apresentador de um reality show é presidente dos EUA há três anos, as primeiras duas semanas de 2020 já renderam o seguinte: Elon Musk e Grimes vão ter um bebê; Leonardo DiCaprio salvou um cara de se afogar; Al Pacino, Sylvester Stallone e Guy Fieri são amigos que almoçam juntos; e o Goop de Gwyneth Paltrow começou a vender uma vela de US$ 75 com o cheiro da vagina dela, que já está esgotada.

E nessa linha: Akon agora é oficialmente dono de uma cidade no Senegal chamada Akon City, porque, por que não, né?

O cantor, cujo nome verdadeiro é Aliaune Thiam, discutiu seus planos de criar uma cidade futurista em junho de 2018, depois que o presidente Macky Sall deu a ele 2 mil acres de terra perto do novo aeroporto do país, segundo a CNN. Mas foi só ontem que o cantor criado no Senegal tornou a coisa oficial, postando uma foto dele segurando o acordo finalizado no Instagram. Num acordo com a companhia de turismo estatal do país, segundo o Jakarta Post, Akon City é parte do objetivo do cantor de criar um vilarejo turístico sustentável.

Como o Complex apontou, Akon explicou seus planos para Akon City numa entrevista com Nick Cannon no final de 2019, revelando que as construções já tinham começado e que a cidade será construída em 10 anos, com o segundo estágio do desenvolvimento começando em 2025. Na entrevista, ele se dirigiu às pessoas ricas do mundo que não estão usando seu dinheiro direito. “Se você tem um bilhão de dólares parado no banco, enquanto todas essas pessoas estão sofrendo e lutando, pra mim é loucura. É um desperdício de um bilhão de dólares”, disse Akon.

E não é a primeira vez que Akon se envolve com filantropia global. Ele encabeça a iniciativa Akon Lighting Africa, que visa levar energia para pessoas vivendo na África sem eletricidade, e a Akon Lighting America, que vai desenvolver projetos de energia renovável nos EUA e reinvestir os lucros na África. Em 2018, ele lançou o Akoin, uma criptomoeda que ele espera ajudar economias em desenvolvimento na África – algo especialmente necessário em países onde inflação e corrupção derrubam a moeda local, ele disse a VICE na época – e essa será a moeda oficial de Akon City.

Akon City pode parecer a notícia mais louca de celebridades, mas talvez tudo faça sentido no final das contas. Se pelo menos a gente pudesse dizer o mesmo das domas inspiradas em Star Wars do Kanye West, né.

