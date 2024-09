A Faixa “Sorrow” do Alex Niggemann Ganha Vida Nesse Clipe

Algumas faixas simplesmente são destinadas a ter um videoclipe. Isso porque a emoção, a complexidade e o tema por trás de um som merecem ser vistos ao invés de apenas ouvidos. O último single do produtor alemão de techno Alex Niggemann, “Sorrow”, segue bem nessa toada, que você pode sacar no maravilhoso vídeo (feito pela 44 Creative) no player acima. “É difícil dizer exatamente por que, mas desde o começo eu pensei que esse é o tipo de música que vale ganhar um vídeo – como “Sorrow” tem sido tocada por altos DJs ao longo do mundo, eu senti que seria comercialmente mais viável, então eu pensei que valia apresentar a música para um público mais amplo,” explica Niggemann sobre as diretrizes do vídeo



Musicalmente, “Sorrow” é bem a carinha da produção de Niggemann que une deep com um som melancólico, e nessa gravação conta ainda com o vocal do Bon Homme, do trio de pop experimental holandês WhoMadeWho. Juntos, os caras promovem uma cativante experiência aos seus sentidos.



