Alguém conduziu ilegalmente um veículo tipo “Mario Kart” real sobre a Ponte do Arco-íris de Tóquio

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Ásia.

Há uma coisa que podes fazer em Tóquio, que consiste em alugar um go-kart, um fato de Mario e conduzir pelas estradas da cidade numa visita turística ao estilo cosplay. Para os turistas, a actividade é apresentada como “Uma experiência única” mas, para as autoridades, tornou-se numa dor de cabeça recorrente. Os participantes estão legalmente permitidos a conduzir nas estradas públicas até aos 60 km por hora, não estando obrigados a usar cinto de segurança ou capacete.

Videos by VICE

No ano passado, os dados revelados pela National Police Agency mostraram que a actividade causou 50 acidentes de viação nas estradas de Tóquio no espaço de 11 meses. E, na semana passada, um kart alugado foi visto na auto-estrada, que está restrita a este tipo de veículos e também a passar a Ponte Arco-íris, antes de desaparecer noite dentro.

Um membro do staff da portagem Shuto Expressway, em Odaiba, uma ilha artificial no meio da Baía de Tóquio, reparou no kart a abrir pela auto-estrada e avisou a polícia, pouco depois das 21 horas de domingo, segundo reportou a TBS News. O departamento da polícia metropolitana enviou um carro de patrulha para perseguir o kart, mas não o conseguiu localizar. As autoridades estão agora a analisar as filmagens das câmaras de vigilância na tentativa de identificar o veículo, enquanto relembram os utilizadores de que não podem entrar na auto-estrada com os karts.

As filmagens publicadas nas redes sociais mostram o kart fugitivo a acelerar na faixa da esquerda enquanto passa a Ponte Arco-íris. A polícia de Tóquio já abriu uma investigação e ainda está à procura do condutor.

No ano passado, a Nintendo abriu um processo judicial contra uma das empresas de karts mais famosas do Japão, a MariCar, em que exigia uma compensação de 10 milhões de yens (cerca de 85 mil euros). A empresa de gaming alegou que a MariCar não só usou máscaras relacionadas com a Nintendo, sendo isso uma infracção do copyright, como também prejudicou o franchise Mario Kart devido aos vários acidentes registados.

Um deles aconteceu em Maio do ano passado, segundo relatado pela Tech Times, em que um turista se enganou a virar e entrou com o kart pelo passeio, batendo num sinal. Uns meses mais tarde, outro incidente com um kart alugado à empresa resultou na detenção de um homem natural de Taiwan de 35 anos por negligência. O acidente causou ferimentos, depois de ele ter atropelado um ciclista de 18 anos e ter fugido.

Segue a VICE Portugal no Facebook , no Twitter e no Instagram .

Vê mais vídeos , documentários e reportagens em VICE VÍDEO.