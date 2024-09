Algum Zuão Reeditou Sets do Boiler Room com uns Dance Farofa 90’s

É indiscutível que o Boiler Room hoje tem seu espaço garantido na história da dance music global e nos nossos corações. Os gigantes do livestream são merecidamente respeitados por mostrarem de uma forma bastante honesta e ingênua os DJs mais incríveis do mundo arrepiando seus sets semana após semana, sessão após sessão. Mas como, infelizmente, a zuera não tem limites, surgiu esse canal do YouTube dedicado a captar trechos das transmissões e substituir o áudio original por todo tipo de hit farofa da dance music pop dos anos 90. Tipo aquele cara que pegou os shows de rock do Rock in Rio e colocou, por exemplo, o Metallica pra tocar “Tche Tchererê”, ou tipo o set que a Grimes fez em 2013 no próprio BR, só que ela não tava tirando sarro naquele dia (ou estava?). Nos vídeos abaixo você verá feras como David August, Solomun, Richie Hawtin e Sven Väth recebendo uma finíssima pós-produção trilheira e agitando clássicos guilty pleasure como “Barbie Girl”, “Looking for Freedom” do David Hasselhoff ou “Blue (Da Ba Dee)”, que você deve conhecer como “Aquele Som do ‘Abadin, Abadaaai, Abadiiiin, Abadai’”.

Quem achou essa pérola foi o Noisey Suíça — valeu, gente!



UPDATE: o Boiler Room fez com que o canal e os vídeos fossem todos retirados do YouTube, segundo a página 90’s Boiler Room. Mas não temam, nostálgicos zueros: fizeram uma petição no Change.org pra que os vídeos voltem ao ar. Sabemos que os caras são meio cabeça dura com isso (até hoje não soltaram o set maravilhoso da Grimes), mas libera a sonzera ae, Boiler Room!

