O Abecedário da Tortura

No passado mês de Dezembro, a Comissão Selecta de Inteligência do Senado, publicou um resumo do seu relatório sobre o programa de técnicas de interrogatório “melhoradas” (tortura), da CIA. Todas as técnicas que aqui mostramos foram postas em prática nalgum lugar do mundo.

A de ACÇÃO

= A parede. Para esta técnica coloca-se o suspeito com os calcanhares junto a uma parece flexível (a vítima não conhece este detalhe). Em seguida, e com os calcanhares bem assentes, puxa-se o seu corpo para a frente, e logo depois empurra-se contra a parede, com o pescoço apoiado. Quando as omoplatas da vítima golpeiam a parede, ouve-se um ruído muito forte. Repetido várias vezes provoca stress e amplia a sensação de mal estar.

B de BARULHO

= Bombardeio de um som permanente em volume máximo. De Red Hot Chilli Peppers a distorções estranhíssimas e barulhos de filmes de terror.

C de CONFINAMENTO

= Coloca-se a vítima num espaço de tamanho muito reduzido.

D de DEDOS NA PAREDE

= É um tipo de tortura usada para provocar o cansaço no prisioneiro, que é obrigado a manter-se de pé, a um metro e meio de uma parede, com os pés separados à largura dos ombros, e os braços esticados contra a parede. Apenas os dedos das mãos suportam o peso do corpo. Os prisioneiros não estão autorizados a mover-se.

E de ENSURE

= Um suplemento nutricional que obrigam os presos a beber.

F de FRALDA

= Obrigam os presos a usar a mesma fralda durante três dias seguidos.

G de GATILHO

= Brincam com o gatilho das armas (simulando que vão disparar).

H de H2O

= Dão mangueiradas de água aos prisioneiros.

I de IMERSÃO

= Obrigam o prisioneiro a inalar água através de um pano. É uma técnica de afogamento simulado, também conhecida por waterboarding.

J de JAULA

= Onde permanecem acorrentados durante longos períodos de tempo.

K de KAFKA

= Praticamente tudo é kafkiano.

L de LUZ

= Os prisioneiros são expostos à luz, ou privados dela durante longos períodos de tempo.

M de MEDIEVAL

= O strappado consiste em suspender a vítima com as mãos atadas às costas, provocando-lhe na maioria dos casos o deslocamento de ambos os braços. Esta tortura tem origem na Inquisição.

N de NU

= Obrigam os presos a andar nus durante longos períodos de tempo.

O de OH

= Posturas stressantes: a favorita é a de permanecer sentado no chão, com as pernas esticadas para a frente, e os braços no ar.

P de PENETRAÇÃO

= Penetração anal com diversos objectos (normalmente garrafas).

Q de QUIETO

= Agarram a cabeça do prisioneiro com as duas mãos, imobilizando-a. Mantêm a ponta dos dedos mesmo por baixo dos olhos da vítima.

R de RASPAR

= Obrigam-nos a barbear-se à força.

S de SOLIDÃO

= Períodos prolongados na Solitária.

T de TEMPERATURA



= Mudanças bruscas de temperatura, entre o frio e o calor. O prisioneiro é deixado nu e acorrentado.

U de UNDERWATER

= Submergir a cabeça dos prisioneiros num tanque de água com gelo.

V de VRUUUUMMM

= Ligar um berbequim perto da cabeça dos prisioneiros.

X de BOFETADA XL

O interrogador esbofeteia a cara do suspeito com os dedos ligeiramente abertos, na zona entre a orelha e o queixo.

Y de YAWN

= Os prisioneiros são privados do sono.

Z de ZOMBIE

= Escovam a cara dos prisioneiros com uma escova de dentes de metal.

