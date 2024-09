Apresentando os ultras mais jovens do futebol europeu

Um pequeno grupo de garotos está nas laterais de um clube de futebol local na cidade belga de Lanaken. Mas eles não estão assistindo o jogo – seus olhos estão fixados na arquibancada, onde um grupo ligeiramente mais velho de garotos, de idades entre 11 e 16 anos, está fazendo bagunça. Eles acendem fogos, tocam tambor e pulam, gritando músicas sobre seu time, o Lanaken VV.



Diga oi para a Juventude Lanaken, os ultras mais jovens da Europa.

O Lanaken VV não joga em nível nacional – pelo contrário: eles estão mais perto da base da liga de futebol amador da Bélgica. Mas esses garotos não ligam. Eles acendem fogos, gritam em megafones e usam suas camisetas “Lanaken Ultras” personalizadas. Eles também transformam todo jogo em casa numa festa.

Depois de cruzar com o Instagram deles em dezembro, mandei mensagem para o grupo perguntando se podia acompanhá-los num jogo. Eles adoraram a ideia, e sugeriram que eu viesse me janeiro, quando eles estavam planejando fazer “uma coisa bem louca”.

No dia do jogo, o estacionamento do Lanaken VV está lotado, com carros tendo que nos gramados ao redor. Dentro do clube, pessoas de todas as idades se juntam. Mas os garotos da Juventude Lanaken já estão na arquibancada. “Cuidado com esses moleques, eles são realmente fanáticos”, um homem mais velho me avisa.

Sou recebido por três garotos sorrindo de orelha a orelha. Eles se apresentam como Doriano, Dante e Diaz. Doriano tem 16 anos, e é considerado o líder do grupo. “Estamos esperando mais uns caras – provavelmente vamos ser uns 10 aqui hoje”, ele diz. O resto dos garotos aparece, usando moletons escuros e máscaras – como os outros ultras europeus costumam fazer. A camiseta do grupo, com um logo do Fred Perry, foi pendurada na frente da arquibancada deles.

Enquanto os outros garotos se ocupam preparando o tambor e fogos, Doriano explica que o grupo se inspirou nos conhecidos torcedores fanáticos de um time próximo, o KRC Genk. Os três garotos queriam criar algo parecido com os amigos. “Gritar, dar uma enlouquecida, a gente é assim”, diz Dante. “Gostamos de ser assim.”

A Juventude Lanaken não tem rivais; nenhum outro grupo da liga amadora é tão fanático assim na Bélgica.

Os garotos trabalham pesado para os jogos, incluindo fazer as próprias faixas. Eles também pagam pela tinta, megafones e fogos lavando pratos. O tambor saiu de graça, depois que eles colocaram um anúncio no jornal local. Até agora, a maior conquista deles foi acender um monte de localizadores na arquibancada ao mesmo tempo. “Todo mundo de Lanaken estava falando nisso”, diz Doriano.

É hora dos jogadores entrarem no campo. “Caos!”, grita Diaz. Os fogos são acesos, e os outros gritam “Somos de Lanaken!” pelos megafones num volume ensurdecedor.

Enquanto o jogo começa, Diaz e outro garoto usando máscara de palhaço continuam a gritar pelos megafones. Do outro lado do campo, torcedores mais velhos do Lanaken VV assistem pacificamente o jogo.

“Estou ficando sem voz! Alguém pode buscar um copo de água?”, Dante pergunta depois de um tempo. Um dos garotos corre para a sede do clube. Os oponentes do FC Racing Boxbergs saem na frente com o primeiro gol, mas os garotos não se perturbam. Logo eles estão no meio de seu grito marca registrada “Somos de Lanaken!”, e o time deles iguala o placar. O grupo enlouquece, especialmente Diaz, que sai correndo como se estivesse pegando fogo. Alguém acende mais localizadores.

Doriano acende dois localizadores.

Enquanto o jogo continua, garotos fora do grupo olham para a Juventude Lanaken com inveja. “O que eles fazem é lindo. Por isso vim pro jogo”, diz um menino chamado Sam – que ainda nem completou 11 anos – que foi rejeitado pelo grupo por ser jovem demais. “Eles são muito rígidos. Talvez eles me deixem entrar mais tarde. Mas não fiquei bravo. Eles são legais.”

Perto do final do primeiro tempo, uma onda de alegria explode no grupo. Jay, um garoto de 11 anos que claramente é um dos favoritos da Juventude Lanaken, acaba de chegar. Sem fôlego, ele explica que teve que jantar com a família, aí começa a pular ao som do tambor. O pai do goleiro do Lanaken VV se aproxima da arquibancada. “Não é legal?”, ele diz. “Eles trazem a atmosfera e os fogos.”

Eventualmente, o placar fica em 3 a 3. O Lanaken VV tem um tiro livre. “Se essa bola entrar, cara!”, diz Diaz. E é gol. A Juventude Lanaken invade o campo, gritando. Eles se abraçam e cantam gritando pelos megafones.

Depois do jogo, os jogadores do Lanaken VV agradecem o grupo pela torcida. “Esses caras estão sempre aqui com os fogos”, diz um dos jogadores. “Eles são incríveis.” A Juventude Lanaken acompanha os jogadores na festa no vestiário. Eles começam a cantar e os jogadores se juntam: “Lanaken VV olé, olé!”

Enquanto os jogadores aumentam o volume dos alto-falantes e começam a abrir cervejas, os membros da Juventude Lanaken voltam para a arquibancada pra fazer a limpeza. “Obrigado por vir”, diz Doriano, e eu os agradeço os meninos pela diversão. A Juventude Lanaken pode ser pequena, mas a vibe deles é imensa.

Diaz (contro) e Dante (último à direita).

