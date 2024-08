Aquele tubarão abandonado na Austrália vai ser transferido para um novo lar

Você já deve estar sabendo sobre o tubarão morto flutuando num tanque de formol num parque da vida selvagem desativado em Melbourne, né? Então, parece ele não vai ficar lá por muito mais tempo. Os donos do local ficaram de saco cheio do pessoal entrando em sua propriedade, invadindo o galpão e danificando o tanque – que, vale repetir, está cheio de vapores cancerígenos. Agora eles vão doar o espécime para um museu próximo conhecido como Crystal World.

O Crystal World é especializado principalmente em cristais, fósseis, minerais, meteoritos, pedras preciosas e aqueles geodos enormes que parecem mais caros do que realmente são. Mas quando Sharon, uma funcionária do museu, viu um tubarão-branco de quatro metros morto no feed do Facebook, ela sabia que eles precisavam tê-lo.

Videos by VICE

“Vi o animal nas notícias e marquei Tom Kapitany, o dono do Crystal World”, Sharon explicou a VICE por telefone. “E ele disse ‘vamos salvá-lo’. Então entramos em contato.”

Sharon abordou os donos do antigo parque e disse que queria o tubarão – cujo nome na verdade é Rosie – e eles ficaram felizes em dar o bicho pra ela. “Eles basicamente doaram o tubarão para o Crystal World, para que ele possa continuar preservado num ambiente seguro e usado para fins educativos”, ela disse.

Desde que a Rosie se tornou uma sensação da internet , um número cada vez maior de exploradores urbanos curiosos foram ao parque para ver a “obra perdida do Damien Hirst” com os próprios olhos – o que obrigou a polícia local a fazer um alerta público para quem estivesse pensando em “visitar” o tubarão ilegalmente. Essa popularidade toda deu muita dor de cabeça para os donos, que “não querem pessoas se colocando em risco em sua propriedade” ficando perto do tanque cheio de químicos, além de vizinhos “preocupados com o risco de incêndio também”, explicou Sharon.

“É horrível: as pessoas estavam indo até a propriedade em carros lotados, incomodando os vizinhos e, pelo que me disseram, algumas pessoas até apareceram com crianças e incentivaram os filhos a tentar quebrar o tanque, o que é muito idiota e perigoso. O tanque não pode ser quebrado facilmente, já que tem quatro camadas de vidro – mas estamos lidando com formol aqui. É uma substância química séria.”

Desde então, os donos contrataram seguranças para vigiar a propriedade, cuidando de Rosie enquanto a logística de sua mudança é definida. Sharon especula que “vai levar mais seis meses, porque é preciso muito trabalho e preparação para fazer a Rosie parecer feliz de novo”.

Quando for transportado para seu novo lar – a cerca de meia hora do parque – o tubarão será “limpo, montado novamente, e o tanque será limpo e consertado para ficar em exposição no Crystal World”, diz Sharon. “Ela será usada para propósitos educativos, que era o objetivo original dela.”

Siga o Gavin no Twitter e Instagram.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.