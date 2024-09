Aqui Está Tudo que Você Pode Ouvir do Novo Disco do Disclosure Até Agora

O aguardado segundo álbum do Disclosure, Caracal, será lançado no próximo dia 25 de setembro, e é facilmente o disco de dance music mais esperado da reta final de 2015. Enquanto que Settle, a incrível estreia da dupla foi responsável por colocar — em questão de semanas — os caras no mapa da mina da música, o primeiro álbum dos irmãos Lawrence também catalizou um inesperado revival de UK garage, ao mesmo tempo que jogou sons undergrounds em uma esfera antes reservada exclusivamente para música pop — um artista só costuma ser tão bom quanto o que é fazendo o que vem depois de um grande hit, não é mesmo?

Leia: “Disclosure Contra o Tédio: Os Irmãos Lawrence Falam Sobre ‘Caracal’”

Videos by VICE



Desde que anunciaram seu novo disco, que leva como título o nome de um misterioso gato das selvas, a dupla tem constantemente presenteando seus fãs com novas faixas e vídeos, antecipando uma bomba relógio que toca com linhas de baixo elásticas e ganchos cativantes. Como muitos de vocês já sabem, o álbum também tem muitas participações de nomes da música mainstream, com colaboraçóes de Lorde, The Weeknd, Sam Smith e Miguel.

“Bang That”

O primeiro single do disco foi “Bang That”, uma faixa de balada que surgiu como resultado de uma interessante descoberta musical, e um sample bem improvável.

2. “Holding On” (feat. Gregory Porter)

O próximo single da lista é “Holding On“, uma sólida colaboração com o cantor de jazz vencedor do Grammy, Gregory Porter, que brinca nas linhas entre o house contaminado de house do começo dos anos 2000 e de UK garage.

3. “Omen” (feat. Sam Smith)

Em terceiro lugar na lista de faixas lançadas de Caracal veio uma grande faixa gravada com Sam Smith, o cara que foi exposto às massas como convidado de um dos sons de maior sucesso do Disclosure (“Latch”) e nome que ganhou uma pá de Grammys. “Omen”, que inclui um vídeo bem impressionante, som classudo e sensual na mesma medida. Mas ainda não terminamos…

Ouça/Veja: A Mix Exclusiva que o Disclosure Gravou em Ibiza



4. “Willing & Able” (feat. Kwabs)

Apresentando mais um colaborador, o crooner inglês em ascenção Kwabs, os irmãos Lawrence lançaram a quarta faixa de Caracal, “Willing & Able”, uma suntuosa fatia de deep house, encharcando nossas membranas com grooves incandescentes e baixos sutís. Mmmmm, delicioso.

5. “Hourglass” (feat. LION BABE)



Calma, o álbum não saíu ainda? Eles ainda estão lançando singles? Onde posso comprar uma cópia já? No último domingo (13), Guy e Howie lançaram outra faixa do disco, apresentando os talentos neo-soul da dupla novaiorquina Lion Babe, que fornece os vocais de “Hourglass”, uma impressionante colaboração para a história da dupla. Nessa, os caras aumentam a velocidade um pouco, trazendo vibes de balada e o álbum se desenha cada vez mais.

Será que ainda sairá mais alguma peça do Caracal antes da data de lançamento em 25 de setembro? Provavelmente. Mas no raro caso de serem apenas essas cinco múiscas antes do disco cheio sair, continue lendo esse artigo de novo e de novo. Talvez você saia dessa experiência um pouco mais sensual. Ou talvez com uma deficiência auditiva.

Caracal está disponível para pré-venda no iTunes

Tradução: Pedro Moreira