Esta artista com sinestesia vê cores na música e pinta as tuas canções favoritas

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma Broadly.

A maioria dos pintores ganha a vida a pintar o que vê. Melissa McCracken, no entanto, pinta o que ouve. A artista de 26 anos, natural de Kansas City, Missouri, Estados Unidos, tem uma condição neurológica rara, que afecta aproximadamente quatro por cento da população nos EUA [em Portugal, dados de 2011 apontam para um em cada dois mil portugueses afectados], Chama-se sinestesia e, basicamente, faz com que a resposta cerebral a determinados estímulos se misture, como se alguns fios tivessem sido cruzados, por assim dizer.

Videos by VICE

A sinestesia revela-se de formas diferentes de pessoa para pessoa. No caso de McCracken – conhecido como cromoestesia – significa que, de forma espontânea e involuntária, ela consegue ver cores quando ouve música.

A Broadly falou com a artista sobre a sua relação com esta condição ao longo da vida, como conseguiu canalizá-la para a criação de pinturas geniais e sobre o poder inspirador da música e da memória.

BROADLY: Como é que te apercebeste que a maioria das pessoas não ouve cores?



Melissa McCracken: Pensava que a sinestesia era normal e que perguntar a alguém sobre o assunto seria como estar a perguntar-lhe se sentia o cheiro do café numa cafetaria. Aos 16 anos, descobri que não era assim, quando estava a escolher um toque para o telemóvel. O telefone era azul e disse a um amigo que ia escolher uma canção “cor-de-laranja” para condizer, porque são cores que se complementam. Ele mostrou-se bastante confuso e até pensei que estava com algum problema. Pouco tempo depois percebi tudo numa aula de Psicologia no Liceu. Fiquei chocada, porque nunca imaginei que fosse uma coisa invulgar.

Tens de fechar os olhos para veres cores, ou as cores ofuscam-te a visão, por assim dizer?

A sinestesia não interfere com a minha visão e não é, de forma alguma, uma coisa alucinógena. É algo que se limita a flutuar, da mesma forma como tu imaginas uma coisa, ou visualizas uma memória. Não tenho de fechar os olhos, mas se o fizer ajuda-me a visualizar melhor.

David Bowie, “Life on Mars”

Como é que começaste a pintar as tuas canções favoritas?

Pintar cores pareceu-me a coisa mais natural para mim, porque é algo que sempre adorei fazer. Quis foi ir um bocadinho mais fundo numa linha abstracta. Comecei por pintar memórias de alturas memoráveis da minha vida e a pensar em canções específicas ligadas a esses momentos. As pessoas pareciam ter interesse na minha sinestesia, pelo que se tornou o meu foco principal.

Há géneros musicais mais bonitos que outros?

Acho que sim. Música mais expressiva, como o funk, por exemplo, é muito mais colorida, com todos os instrumentos que utiliza, as melodias, os ritmos que criam efeitos altamente saturados. As guitarras são, normalmente, douradas e angulares e o piano é mais mármore e seco, por causa dos acordes. É raro pintar música acústica, porque, habitualmente, é apenas uma pessoa a tocar guitarra e a cantar e nunca pinto canções country, porque são castanhos simples, bastante aborrecidos. O tom e a escala também têm impacto, por isso tento pintar o sentimento geral da música.

Prince, “Joy in Repetition”

Uma canção é sempre igual em termos visuais de cada vez que a ouves?

Depende daquilo em que me esteja a focar. Se reparar mais numa linha de baixo de que nunca me tinha apercebido, a aparência vai mudar. Mas, geralmente, é sempre exactamente igual. Todaviam se tentar pintar a mesma canção duas vezes, vai sair diferente, porque não consegues espalhar a tinta exactamente da mesma forma duas vezes seguidas.

As pessoas com sinestesia vêem as mesmas cores nas mesmas canções?

Nem sempre. Conheci outro pintor com sinestesia e, para termos um termo de comparação, ambos pintámos “Little Wings”, de Jimi Hendrix. As peças ficaram completamente diferentes, o que prova o quão subjectivo é. Adoro estudar a arte de Kandinsky, porque ele também tinha sinestesia, mas os seus quadros são muito mais geométricos.

Radiohead, “All I Need”

Recusas pedidos para pintares canções?

Quero manter-me fiel a quem eu sou enquanto artista, portanto, se uma canção não é para mim visualmente apelativa, ou não me diz nada pessoalmente, sou capaz de, educadamente, dizer que não. Habitualmente, as pessoas compreendem e não querem que eu faça uma coisa que não quero fazer. Por outro lado, acabo por descobrir muitas bandas que gosto por causa de sugestões vindas de outras pessoas.

Gostas das canções por causa da forma como as vês, ou elas tornam-se bonitas porque gostas delas?

É um bocado como aquela coisa do ovo e da galinha! Já me disseram que a sinestesia é altamente associativa. Eu adorava cor-de-rosa e roxo quando era criança e as minhas canções favoritas dessa época são dessas cores. Não tenho a certeza se fui eu quem criou isso, ou se, simplesmente, eram cores que estavam muito presentes na minha vida, ou se era uma junção das duas situações.

Iron & Wine, “Boy With a Coin”

Só pintas canções, ou pintas outros sons também?

O som, por si, não é tão impactante como a música. Normalmente é tipo uma explosão rápida de cor e depois desaparece. No entanto, para o aniversário da minha mãe pintei-lhe o som dos seus passos. Lembro-me de ouvir os seus saltos altos quando chegava a casa e era um som muito reconfortante (roxo!), quando era criança.

Conheces mais alguém com sinestesia para além do pintor que já falaste?

Conheci uma rapariga na universidade que via formas quando ouvia vozes. lembro-me que o pai dela era triangular. Ela também conseguia sentir o gosto dos acordes musicais. Uma banana, por exemplo, era um Dó Maior, ou algo do género. Era bastante estranho falar com ela, porque, apesar de, obviamente, eu me conseguir relacionar com ela, a sua sinestesia continua a não fazer sentido para mim.

Pharrell, Kanye West e Lady Gaga falaram recentemente sobre a sua própria sinestesia. Esta crescente consciencialização é uma coisa positiva?

Definitivamente. Cada pessoa com sinestesia, passa por um processo diferente. Ao longo do tempo recebi muitos e-mails de pessoas com sinestesia que achavam que tinham alguma coisa errada, só porque viam cores na música. É óptimo que haja uma maior sensibilização da população em geral, porque é sempre bom sabermos que há gente por aí que sente o mesmo que tu, seja d euma forma negativa ou positiva, e que não estás sozinha.

Todas as imagens por Melissa McCracken, cortesia da artista.

Bach, “Cello Suite No. 1”

Radiohead, “Karma Police”

Pink Floyd, “Time”

Bon Iver, “For Emma, Forever Ago”

John Lennon, “Julia”

Jimi Hendrix, “Little Wing”

Stevie Ray Vaughan, “Lenny”

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.



Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.