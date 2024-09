Desde 2008, artistas já lucraram US$ 151 milhões de dólares com o Bandcamp

O Bandcamp anunciou o valor total que os artistas lucraram com o site desde a sua fundação, em 2008. A plataforma de streaming e venda de música online afirma que os fãs pagaram aos artistas mais de US$ 150 milhões, sendo US$ 4,3 milhões só no último mês de março.

Diferentemente da maioria das plataformas, o modelo de negócios do Bandcamp foi concebido para beneficiar os artistas de maneira relativamente generosa, tendo em vista os padrões da indústria. Pelos produtos digitais, os artistas recebem 85% das vendas, e pelos produtos físicos, 90%. Se um artista ou selo têm um lucro anual de US$ 5 mil, pode receber 90% do lucro das vendas digitais também. Considerando que o valor médio pago por streaming para os artistas no Spotify é de US$ 0,001128, segundo o Guardian, os números das vendas cumulativas do Bandcamp parecem bastante animadores.

Mas o problema, segundo Mark Mulligan, analista de mídia da MIDiA Research, é que “os superfãs que compram de sites DIY ou financiam crowdfundings são apenas uma pequena porcentagem [dos fãs de música]”. Na verdade, continua Mulligan, menos de 5% dos fãs de música pagam dinheiro aos artistas em plataformas como Bandcamp e Kickstarter.

“É aí que fica muito difícil para o artista médio: os artistas que provavelmente vão usar algo como o Bandcamp não são superstars”, explicou. “Os superstars estão se virando muito bem fora do streaming porque seus números são muito altos, e se você tem um hit, um hit se torna ainda maior no streaming do que seria em qualquer outro lugar”.

Mas se você é um artista menor, tende a lucrar mais com as vendas do que com o streaming, então sites como o Bandcamp acabam sendo muito importantes. Em muitos casos, fazer turnês é necessário para a sustentabilidade da carreira: “Esses sites DIY e de crowdfunding, como o Bandcamp, podem muito bem significar a diferença entre você ser capaz de se manter como artista em tempo integral e desistir e voltar a ter um emprego regular, mas não vão se bastar sozinhos”, diz Mulligan. “Esse tipo de site se torna superimportante, [mas] você ainda tem que tirar a maior parte do seu lucro das turnês.”

Um relatório da PwC revelou que a receita global da música ao vivo vai crescer de cerca de US$ 26 bilhões, em 2014, para quase US$30 bilhões em 2019, enquanto a receita da venda de música irá cair de quase US$ 20 bilhões para cerca de US$ 18 bilhões no mesmo período.

Jesse Cannon, autor de Get More Fans: The DIY Guide To The New Music Business [ainda sem título em português; “Conquiste Mais Fãs: O Guia DIY Para a Nova Indústria da Música”], disse que o Bandcamp é vital pela maneira como conecta artistas independentes aos seus fãs. Cannon afirma que ele é o único serviço de streaming que permite aos artistas conseguir e-mail e endereço dos fãs, o que é extremamente importante, especialmente quando se trata de fazer com que as pessoas venham vê-lo em uma turnê.

Se você é um músico [ou produtor] com um público mais de nicho, ter um endereço de e-mail que você possa usar para contatar fãs de música realmente empolgados representa literalmente a diferença entre construir ou não uma carreira”, explicou. “A maior diferença entre os músicos que têm sucesso e aqueles que não têm é realmente a capacidade de construir essas relações e lançar mão das melhores práticas para garantir que isso aconteça”.

Cannon reconhece que fazer turnês é extremamente importante, mas insiste que “não vai ser bom para você a menos que você faça com que as pessoas baixem as suas músicas e depois consiga se comunicar com elas. O Bandcamp possibilita que você lucre mais com as turnês”.

A experiência com o Bandcamp do DJ Earl, produtor de footwork de Chicago, se encaixa na análise de Cannon no sentido que para ele, de modo geral, o site tem sido uma plataforma para promover o que está fazendo e conseguir agendar mais shows. Ele explicou: “Definitivamente tive mais lucro com o passar do tempo, mas pessoalmente, o Bandcamp tem funcionado mais como uma plataforma para promover o meu som e conseguir mais shows e visibilidade”.

