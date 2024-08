As doidas artes temáticas de coronavírus dos policiais indianos

Um artista indiano que criou o “capacete coronavírus” para conscientizar sobre distanciamento social em sua cidade, Chennai, no sul do estado indiano de Tamil Nabu. B Gowtham criou sua arte não só pra botar medo no pessoal que ainda está se aventurando fora de casa durante a quarentena de 21 dias na Índia, mas também para dar um alerta sobre do que o covid-19 é capaz. Desde então, várias versões do “capacete coronavírus” apareceram pelo país.

Foto: Manjunath Kiran/AFP

Em Bengaluru, a polícia de trânsito começou a usar uma versão diferente dos capacetes temáticos do coronavírus, com pontas menores para imitar a estrutura do vírus, enquanto participam de uma campanha para educar o público sobre as medidas preventivas contra o COVID-19.

Foto: Noah Seelam/ AFP

No dia 2 de abril, policiais foram vistos em seus cavalos usando outra versão do capacete coronavírus durante uma campanha de conscientização em Secunderabad.

Foto via STR / AFP

No distrito de Kurnool de Andhra Pradesh, um policial estava montado num cavalo cheio de desenhos do coronavírus em vermelho. Percorrendo o vilarejo de Peapally Mandal, ele informava as pessoas sobre o coronavírus e como se proteger.

Enquanto as autoridades indianas experimentam medidas criativas, Gowthan criou uma versão avançada do seu capacete. Conheça o Corona Guerreiro, com “corona escuro” e “corona maça” feitos de material reciclado. Um inspetor da polícia usou os acessórios para visitar os mercados locais em Chennai.

Foto via B Gowtham

Foto via B Gowtham

“O objetivo do corona capacete era alertar as pessoas que ainda estão saindo de casa e participando de aglomerações, especialmente em postos de controle nas ruas, e para conscientizar sobre distanciamento social e proteção pessoal”, diz o artista. “Dessa vez, queríamos abordar pessoas que continuam indo para áreas de mercado. O ‘corona guerreiro’ é muito necessário agora, especialmente com os casos aumentando no país. O corona capacete agora evoluiu para um corona guerreiro, para proteger as pessoas.”

Foto via B Gowtham

Foto via B Gowtham

Enquanto os casos de coronavírus continuam subindo exponencialmente, somos gratos por intervenções artísticas assim, que são eficientes mas também fazem rir.

