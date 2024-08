As fotos de Jason Fulford ajudam-nos a olhar para a vida de forma diferente

Este portfólio aparece no Photo Issue da Revista VICE. Com esta edição queremos celebrar o absurdo, a despreocupação e o humor. É importante dar uma escapadela do mundo real. Por mais que seja necessário estar informado, envolvido e consciente, também precisamos de rir. Aqui, mostramos pessoas a fazer arte com sentido de humor. No ambiente de hoje, há algo divertidamente subversivo nisso. Clica aqui para assinares a revista impressa, aqui para saberes mais sobre o tema nas palavras do editor da revista (em inglês) e aqui (em inglês) ou aqui (em português) para veres mais conteúdos deste número.

Se és fã de fotografia, é provável que conheças o fantástico artista Jason Fulford, de Brooklyn, EUA. O seu trabalho tem agraciado as paredes do Instituto de Arte de Minneapolis, da Galeria Fraenkel e do SF Camerawork, só para citar alguns exemplos. Também publicou vários photobooks, incluindo The Mushroom Collector e Hotel Oracle. Em 2000, Fulford e Leanne Shapton fundaram a J & L Books para publicar o trabalho de artistas contemporâneos, como Darin Mickey e Gregory Halpern.

Fulford frequentemente encontra inspiração na sequência da vida quotidiana e são os seus arranjos lúdicos, tanto no seu trabalho pessoal como no trabalho como editor, que nos fizeram querer incluí-lo na edição de fotos deste ano. As imagens que enviou para esta edição são todas escolhidas a dedo do seu arquivo. As fotos lembram-nos que devemos desacelerar e procurar o absurdo em situações comuns, quer este se manifeste na forma de uma escultura de sapo coberta de sujidade ao lado de uma estrada, ou num outdoor infeliz.

