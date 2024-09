As Inéditas que a Laurel Halo Fez para a Honest Jons São um Deleite

Já faz alguns anos que a gente está ligado no trabalho da Laurel Halo. A mina que agora está morando em Berlim, nasceu em Michigan e pode ser considerada uma das mais ativas produtoras contemporâneas da cena mundial. Com trampos assinados pelos selos Hippos in Tanks e Hyperdub, Laurel já deve ter feito muito mais coisa do que você imagina, mesmo se a gente pudesse ir e voltar no tempo numa experiência muito louca para ver o que está rolando na era do pós-club.



Mas sem esticar muito chiclete, a boa é o lançamento de duas inéditas assinadas pela label londrina Honest Jons. Gente fina, a mina mandou primeiro para a gente ouvir duas faixas do In Situ, lançado nesta quarta (16).

“Nebenwirkungen” é a mais pesadona das duas, com um arranjo tinindo e batidas mais fortes. As duas faixas tem a vibe de um viagem do Kode9 com o Bisophere em uma batisfera, ou então algo como o Zomby chapando com um golfinho, ou de um Sun Araw mais pesado, ou de qualquer coisa sem noção que venha à cabeça ouvindo este som. “Situation” é a mais louca das duas, um improviso de dub-techno suavão capaz de ecoar pelos solos oceânicos, e que poderia ser uma possível trilha sonora para o encontro do Basic Channel com o Drexciya. Enfim, as duas faixas são sensacionais.

Ouça uma parte de In Situ:



