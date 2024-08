As lojas de luxo de Paris entaiparam as montras para enfrentarem os protestos dos “Gilets Jaunes”

Este artigo foi originalmente publicado na VICE França.

Há uma coisa no movimento francês Gilets Jaunes que se destaca em relação aos muitos e muitos eventos de mobilização de massas anteriores no país. Tradicionalmente, as grandes manifestações em Paris decorriam na zona leste da cidade – onde o luxo não está por todo o lado.

Todavia, nas últimas quatro semanas, os milhares de “Coletes Amarelos” que exigem um vasto leque de reformas sociais “atacaram” as ruas da zona oeste de Paris, possivelmente para que se façam ouvir alto e bom som por um dos mais famosos moradores da zona: o presidente Emmanuel Macron. Para além de ser a casa do Palácio do Eliseu, da Torre Eiffel e do Arco do Triunfo, o oeste de Paris está cheio de lojas de luxo que não entraram propriamente no espírito revolucionário.

Em resposta aos protestos e para evitar terem de instalar montras novas todas as semanas, estes exclusivos estabelecimentos entaiparam as suas fachadas como forma de antecipação para os protestos dos fins-de-semana. No dia anterior à mais recente manifestação, ocorrida no sábado 8 de Dezembro, o fotógrafo Baptiste César deu uma volta pela zona para captar imagens das “renovadas” montras de lojas como Céline, Balmain e Kenzo.

Abaixo podes ver as fotos de Baptiste César.

