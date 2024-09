As Melhores Faixas do Verão Londrino Segundo os Próprios DJs

Com o sol se pondo ao fim desses meses incríveis de bagagem perdida, pés queimados, cerveja morna, óculos de sol vagabundos e câmeras descartáveis, decidimos fazer um balanço. Foi um ótimo verão no hemisfério norte, mas, se foi assim, foi só porque a música era incrível. Com isso em mente, chamamos alguns dos nossos DJs favoritos, e alguns jornalistas também, para perguntar a eles que faixas (novas e velhas) definiram o verão de 2015 para eles.



Não importa se eles as tocaram, produziram ou simplesmente as ouviram em um campo empoeirado em algum lugar, essas foram as suas respostas. Indo do house animado a breakbeats estrondosos, cada faixa é uma prova absoluta não só de como este verão foi incrível, mas da diversidade dos sons que o embalaram.

Alan Fitzpatrick

Paul Woolford – “MDMA”

“Frequentemente há uma grande diferença entre os tipos de festa onde toco em diferentes épocas do ano. O inverno combina com sons sombrios e beats industriais, mas com a chegada do verão, você quer faixas com uma vibe alto astral, mas que ainda tenham uma pegada forte para funcionar em pistas grandes e palcos ao ar livre. “MDMA” foi esta faixa para mim este ano. É muito boa!”

S-Type

Hudson Mohawke – “Ryderz”

“Uma faixa eufórica para aquecer a pista. Uma faixa que todo mundo tocou este ano, com uma introdução perfeita e viradas de bateria. Nunca falha.”

DJ Haus

Denis Sulta – “LA Ruffgarden”

“Dos novos produtores, [Denis] é o meu favorito. Só o descobri recentemente, mas porra, estou obcecado. Toco essa faixa em todos os meus sets e a pista explode. É uma faixa de pista destruidora!”

Josh Baines (THUMP Staff Writer)

Dominica – “Gotta Let You Go (Bicep Edit)”

“Neste verão, tive a sorte de tocar em Ibiza e na Croácia. Os dois sets foram experiências aterrorizantes e eu prefiro nem pensar neles. Só queria me exibir mesmo. Não me lembro de nada que ouvi em Ibiza, e tudo que vi na Croácia foram dez minutos do Skream tocando o remix do Shep Pettibone de ‘Bizarre Love Triangle’ para uma plateia confusa e desanimada. Então não posso escolher algo que ouvi nas minhas viagens. Em vez disso, vou indicar a versão carregada de órgão do Bicep para ‘Gotta Let You Go’, do Dominica, porque é a melhor faixa house dos anos 2010. É poderosa, é idiota, é mais divertida do que um fim de semana em Miami com o CJ De Mooi.”

Eats Everything

Mark N-R-G – “Brain Is The Weapon”

“Um velho clássico de 1997, recauchutado por mim, que está colocando a pista abaixo onde quer que eu o toque. Um clássico é sempre um clássico.”

Teki Latex

Clio – “Faces”

“Costumo tocar sets de ítalo disco mais frequentemente em outras estações, mas este verão, especialmente, foi sinônimo deste gênero maravilhosamente romântico e colorido. Toquei ‘Faces’, do Clio, em uma praia no sul da França e chorei lágrimas cristalinas de alegria.”

Duncan Harrison (Bound Recordings)

Helena Hauff – “Sworn to Secrecy Part II”

Jimmy Edgar

Joe Lewis – “Midnight Dancing”

“Descobri este disco há alguns meses. Tem sido o meu jeito favorito de terminar a noite, tem emoção e uma vibe crua que encerram perfeitamente uma noite de pista.”

Matt Walsh

Red Axes – “Der Sexa”

“Esta versão do Red Axes esteve presente em todos os meus sets neste verão, como faixa de encerramento ou como uma surpresa no meio do set. Lançada pelo Shocking Blue em 1969, esta faixa ganhou covers de muita gente, incluindo o Nirvana. É uma faixa atemporal adaptada para as pistas de hoje.”

Betty Bensimon

Kornél Kovacs – “Pantalon”

“Sem dúvida foi o som do meu verão deste ano. Sei a música de cor, foneticamente, e me emocionei vendo a galera dançando isso na La Crème de la Crème (a festa vogue da Lasseindra e do Teki em Paris) recentemente.”

Kerri Chandler

Kerri Chandler – “Rain”

“Tiveram muitos festivais este ano, e muita chuva e lama, mas todo mundo ainda se divertiu, então vou dizer — vamos nos divertir na chuva.”

John Lucas (THUMP Contributor)

Tiga vs Boys Noize – “100 (Martinez Brothers Keep It 100 Mix)”

Lo Shea

Martyn – “Don’t Block the Box”

“Esta foi uma faixa que toquei muitas vezes ao longo do verão. Não é necessariamente uma faixa típica da estação, mas tem sido uma presença constante em todos os meus sets nos últimos meses. Tem um groove e uma linha de baixo ótimos e elementos de breakbeat e graves muito bem executados, além de efeitos sonoros muito legais. Uma excelente contribuição para a evolução do hardcore techno, e uma faixa que sempre funcionou em todas as ocasiões em que a toquei.”

Angus Harrison (THUMP Staff Writer)

Frits Wentink – “Dwayne Young”

“Roubei o controle do som em praticamente todos os churrascos, festas e after-parties em que estive presente neste verão para poder tocar esta faixa. Isso prova quanto a house music pode ser interessante e esquisita quando levada ao limite. Há algo de ameaçador nela, como se ela estivesse rindo de você. Ela também se torna consideravelmente mais esquisita e ameaçadora a medida em que você fica mais chapado. Se tocada às 6h da manhã, durante a obrigatória sessão para fumar tabaco, em um lugar que de outro modo estaria silencioso, o seu groove é praticamente aterrorizante.”

Kruse & Nuernberg

KINK – “Cloud Generator”

“‘Cloud Generator’ é muito energética e tem uma linha de baixo que fica na sua cabeça um tempão. É definitivamente uma dessas faixas de que você consegue se lembrar quando acorda depois de uma balada incrível!”

Redlight

Mele – “Ambience”

“Definitivamente, ‘Ambience’, do Melé. Certo, sou suspeito porque foi lançada pelo meu selo, Lobster Boy, mas esse não é o único motivo. É maravilhosa de tocar e soa muito diferente das outras tantas faixas house com o mesmo tempo que foram lançadas neste ano. Uma faixa é boa se ela permanece na sua seleção o resto do ano, e ‘Ambience’ permaneceu. É um estouro absoluto!”

Sam Wolfson (Executive Editor, Noisey UK)

Galantis – “Peanut Butter Jelly”

“Como muitas das faixas que fizeram sucesso neste verão, não lembro se a ouvi primeiro em Ibiza ou em um anúncio de amaciante — de qualquer forma, ela detona e me lembra das faixas de verão do Oliver Heldens e do Spiller do começo dos anos 2000. Não me importaria se eles quisessem me dar de presente um desses shorts de lycra com estampa de leopardo que aparecem no clipe. Fica a dica.”

T Williams

Midland & Bicep – “D-Mil (Dub Mix)”

““Embora tenha sido lançada na internet no fim do ano passado e a maioria das pessoas tenha se cansado dela ainda no inverno, esta faixa teve o seu sucesso mais do que prolongado com o seu lançamento em vinil, se manteve firme na minha coleção durante todo o verão e enlouqueceu o público nos clubes e festivais. Tenho certeza de que vou voltar a essa faixa por muitos anos ainda.

Robi Headman

HEADMAN/ROBI INSINNA feat Brassica – “Work (Manfredas Remix feat. Autarkic)”

“O remix é uma mistura de pop, punk funk e psicodelia. A versão viajante foi muito bem recebida e está sendo tocada em tudo quanto é lugar.”

Ryan Bassil (Noisey UK)

Jamie xx – “I Know There’s Gonna Be (Good Times) ft. Young Thug & Popcaan”

“I know, there’s gonna be good times, there’s gonna be good times.”

Obrigado a todos que participaram. Você pode conferir a playlist da lista completa no YouTube. E que venha o verão de 2016.

Tradução: Fernanda Botta