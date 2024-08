As previsões para 2020 segundo seu signo do zodíaco chinês

O Ano-Novo Lunar está chegando, o que significa que é hora da nossa dose anual de previsões do zodíaco chinês.

O zodíaco chinês é um pouco parecido com os signos astrológicos. Ele também tem 12 signos: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Cobra, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cachorro e Porco. Aqueles com o mesmo signo supostamente têm personalidades e destinos similares no ano.

Mas, diferente da astrologia, os signos chineses são determinados pelo ano que a pessoa nasceu, não o mês. Cada signo também é associado com um elemento. Por exemplo, este é o Ano do Rato de Metal, enquanto 2008 foi o ano do Rato de Terra. Os signos mudam a cada Ano-Novo Chinês, que este ano cai no sábado, 25 de janeiro.

O ano do Rato de Metal vai ser um desafio pra todo mundo (e que ano não é, né?), mas segundo o coach de transformação renomado no mundo inteiro, especialista em feng shui e consultor de negócios Joey Yap, também será um ano que vai trazer incontáveis oportunidades para crescimento pessoal e financeiro.

“Espere impérios ascenderem e novos reis do pedaço se estabelecerem”, ele disse. Impérios ascenderem? Estamos dentro.

Empresário, autor de best-sellers e um dos “10 Maiores Jovens Milionário Malaios”, Yap sabe uma coisa ou outra sobre gerenciar uma companhia de sucesso.

Mas pra quem só quer saber se vai conseguir atravessar o ano sem ser demitido, descobrir como avançar na carreira ou saber se novos relacionamentos vão florescer em 2020, aqui vão as previsões.

Todos os doze animais do zodíaco estão representados e, spoiler, parece que todo mundo pode esperar algo de bom. Claro, depende de você fazer acontecer. Abaixo, alguns destaques do ano do Rato de Metal; leia e descubra como ter um 2020 sensacional.

Rato

(1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Assumir um novo trabalho com novas mais responsabilidades vai te beneficiar este ano. Mas você pode entrar discussões desnecessárias com a família e entes queridos por questões triviais, então tente exercitar sua tolerância e paciência com as pessoas ao seu redor.

Boi

(1973, 1985, 1997, 2009)

Este ano vai ser mais fácil pra você se misturar com pessoas de alto calibre. Aprimore suas habilidades de network para ativar o Astro Nobre. Preste atenção extra na saúde em 2020 e não pule refeições. Mantenha as emoções sobre controle também, já que a tendência é se sentir solitário neste ano novo.

Tigre

(1974, 1986, 1998, 2010)

Este ano traz o potencial de viajar a trabalho ou para estudar. Tire um tempo para conhecer novas pessoas e expandir seus horizontes. Preste atenção na saúde, e pense duas vezes antes de embarcar no novo alimento da moda.

Coelho

(1975, 1987, 1999, 2011)

Coelhos solteiros têm a oportunidade de encontrar o parceiro certo este ano. Vai ser um ótimo ano para fazer network, já que sua simpatia vai ganhar um impulso em 2020. Mas esteja sempre consciente do seu discurso e interações com a família e entes queridos, já que pode haver brigas desnecessárias.

Dragão

(1976, 1988, 2000, 2012)

Este será um ótimo ano para ter sucesso na carreira e avançar no trabalho. Há a possibilidade de ascender escalões e até aumentar sua renda. Faça um esforço e preste atenção nos menores detalhes que podem te render problemas.

Cobra

(1977, 1989, 2001, 2013)

Boa sorte virá na forma de novos relacionamentos. Preste atenção nos seus bens pessoais, já que há possibilidade de roubo ou furto. Sua reputação também pode estar em risco, então esteja sempre consciente das suas palavras e comportamento.

Cavalo

(1978, 1990, 2002, 2014)

Sua mentalidade e atitude são importantes, já que pessoas desse signo têm um ano desafiador pela frente. Esteja preparado para mudanças inesperadas, então você vai ter que se esforçar mais para atingir seus objetivos. Controle seus impulsos de gastar desnecessariamente.

Cabra

(1979, 1991, 2003, 2015)

Há uma boa chance de atingir sucesso no geral, já que ótimas oportunidades podem aparecer inesperadamente. Soluções de problemas surgem fácil pra você, então se esforce mais para aumentar as chances de ser promovido. Apesar de estar propenso a sentir solidão, não chafurde nesses sentimentos e foque no lado positivo.

Macaco

(1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Será um ano para testar sua resiliência. Seja seletivo em quem confiar, especialmente no trabalho e nas redes sociais. Esteja consciente dos seus gastos, já que você pode acabar comprando para se consolar.

Galo

(1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Este é um ótimo ano para criar boas memórias, construir relacionamentos duradouros e progredir profissionalmente. Se você está solteiro, considere expandir seus contatos para encontrar alguém especial. Galos em relacionamentos podem acabar casando este ano.

Cachorro

(1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Sua capacidade de aprender aumenta este ano, então é hora de tentar adquirir uma nova habilidade. Com chances de experimentar fama da noite para o dia, tente sempre mostrar seus talentos nas redes sociais. Preste atenção nas suas finanças, já que você pode perder coisas valiosas por descuido.

Porco

(1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Há um potencial de ganho monetário este ano através de opções de investimento. Mas você pode se ver mais esquecido que o normal, então encontre um jeito de lembrar de informações importantes. Esteja consciente das suas emoções, já que você pode ficar ansioso e agitado facilmente.

