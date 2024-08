As reações mais horrorizadas ao papo que o pinto de Trump parece o Toad

Agora, infelizmente, você já deve saber por que o Toad do Mario Kart está bombando no Twitter, mas se você foi milagrosamente poupado da explicação nauseante, bom, agora a gente vai estragar seu dia: É por causa do pênis do Donald Trump. Que, supostamente, parece muito com o Toad do Mario Kart.

O mundo descobriu essa conexão falo/fungo por um trecho do novo livro de memórias de Stormy Daniels, publicado no Guardian na terça-feira. Segundo ela, o pau do presidente norte-americano é “menor que a média”, mas “não bizarramente pequeno” e – quer sabe, vamos só colar o trecho aqui:

“Ele sabe que tem um pênis incomum”, escreve Daniels. “Ele tem uma cabeça enorme de cogumelo.”

“Fiquei deitada lá, irritada por estar transando com um cara com pelos pubianos de Yeti e um pinto parecido com o personagem cogumelo do Mario Kart …

“Acho que foi o sexo menos impressionante que já fiz, mas claro que ele não compartilhou essa opinião.”

Incontáveis almas inocentes da internet acharam que o Toad estava nas Trends do Twitter por causa de algum jogo novo da Nintendo, ou, sei lá, porque o pessoal tinha lembrado quanto gostava do carinha. Mas quando a verdade terrível foi revelada, os cidadãos do Twitter perderam coletivamente a cabeça:

Alguns, compreensivelmente, sentiram a necessidade de apagar a imagem dos supostos “pelos pubianos de Yeti” e “cabeça grande de cogumelo” da mente destruindo os aparelhos amaldiçoados que trouxeram essa notícia:

me finding out why Mario Kart is trending on twitter pic.twitter.com/XZyNCecSY7 — priscilla page (@BBW_BFF) September 18, 2018

when you find out why Mario Kart’s trending pic.twitter.com/qxykSKoTCo — Dusty (@DustinGiebel) September 18, 2018

Me, earlier today: Everyone is talking about Mario Kart! Maybe today will be a good day on Twitter.



Me, 90 seconds later: pic.twitter.com/I5wjbg2DZp — David Byler (@databyler) September 18, 2018

Outros parecem ter pensado em causar algum dano irreparável ao próprio corpo, porque nenhuma dor física se compara ao trauma mental e emocional de ler uma descrição em primeira pessoa do peru “incomum” de Donald Trump:

me before seeing why Toad is trending vs me after seeing why Toad is trending pic.twitter.com/8LsY05lfBG — shauna (@goldengateblond) September 18, 2018

Gets up.



Sees why Mario Kart is trending.



Runs directly into traffic. — Kaili Joy Gray (@KailiJoy) September 18, 2018

I feel bad for the folks at pornhub who are gonna have to deal with a sudden surge in Toad/MarioKart porn searches. pic.twitter.com/Q042YhzXBh — TheDoctor (@13thDrResists) September 18, 2018

Alguns indivíduos ficaram tão perturbados que parecem ter regredido a uma forma infantil, desamparados e amedrontados com o que pode ser o trecho mais nojento já publicado sobre a anatomia masculina:

Me: “Oh wow Mario Kart and Toad are trending? Did they announce a new game overnight?”



Me, 3 seconds later: pic.twitter.com/miPFJb7sZr — Gene Park (@GenePark) September 18, 2018

Alguns só sentiram puro horror:

Me, logging on first thing in the morning: oh why is Mario Kart trending, maybe today won’t be that ba— pic.twitter.com/kq2twgyiWz — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) September 18, 2018

I briefly got excited that a new Mario Kart game was coming out AND THEN pic.twitter.com/ZXPl6OnXWL — Marika Shaub (@marikatogo) September 18, 2018

Me: why is my little buddy Toad trending?

*finds out*

Me: pic.twitter.com/SMborCh5IT — Angie Thomas (@angiecthomas) September 18, 2018

Aí você fica imaginando como a Equipe Trump está reagindo à revelação, e que novo inferno o futuro guarda se os assessores dele – ou, Deus perdoe, o próprio homem – decidirem comentar. Algumas pessoas já estão dando ideias.

The best part of Stormy's detailed Toad wiener description is now Melania KNOWS Donald cheated on her. — Katie Goldin 🐜 (@KatieGoldin) September 18, 2018

Sarah Sanders: "I'm not going to get into a back and forth about whether or not Mr. Trump's penis is shaped like Toad from Mario Kart. I would refer you to his outside counsel, Mr Giuliani." — Deniz S. (@MrFilmkritik) September 18, 2018

IF YOU SEE A TOADSTOOL, MOW AROUND IT! pic.twitter.com/EgnyCDmfEy — RyanAdams.bsky.social 🏳️‍🌈🇺🇦🇹🇭 (@filmystic) September 18, 2018

Desculpa por você ter que lidar com esse conhecimento agora e para o resto da sua vida. Mas, olha: Como você pode ver pelos exemplos acima, pelo menos você não está sozinho.

