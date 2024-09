Às vezes a vida é bonita: três traficantes salvam-se de um naufrágio agarrados a fardos de cocaína

Três narco-traficantes sobreviveram a um naufrágio na Colômbia agarrados aos fardos de cocaína que transportavam que, segundo o jornal ABC, era mais de uma tonelada. Quando o tempo começou a ficar mau, o navio naufragou, mas eles tiveram mais sorte do que o Jack no Titanic: a quantidade de coca que levavam, o facto de ser muita, contribuiu para que não se afogassem no mar.



No vídeo que registou o momento do resgate, vê-se os três narcos em apuros, com a cabecinha de fora de água, rodeados por pacotes pretos, até que um guarda costeiro atira a bóia cor de laranja e um deles corre na sua direcção. Há pouca informação sobre como se deu o naufrágio ou como ocorreu o resgate, o que nos dá liberdade para dar azo à imaginação e ver esta pequena história como uma enorme parábola, uma compilação de lições de vida.



A primeira é que, às vezes, a vida é bonita. E aquilo de que andas a fugir, aquilo que mais temes – no caso dos traficantes de drogas são as autoridades estatais – pode acabar a salvar-te. Umas horas antes, certamente esses três homens teriam gritado palavrões e cagado as calças se tivessem visto, mesmo no seu barco, com os fardos escondidos e a salvo, os guardas costeiros. Mas, com a água literalmente à volta do pescoço, a sua aparição passou a significar, também literalmente, salvação.



A segunda lição é que o absoluto não existe, ou pelo menos não além da nossa restrita imaginação. A cocaína, que causa dependência e levou à queda no vazio de milhares, de milhões de pessoas em todo o mundo, foi o que permitiu aos que a traficavam manterem-se a flutuar no mar. E, ao mesmo tempo que os salvou dessa queda no vazio, não deixou de ser um grilhão, um contrato com a escravidão daqueles que não podem viver sem um grama na carteira. Se eles se redimiram, se consideraram quantas vidas destrói aquilo a que se abraçavam, se pensaram na ironia de ser por aquilo que fugiam das autoridades para acabarem a ser resgatados por elas, isso só eles sabem. Talvez para a próxima decidam, no mínimo, ir por terra.



