É assim que se filma um bukkake

Torbe, o produtor espanhol que me convidou a assistir a um bukkake, grita “Acção!”. Besuntam a Bianca, a vítima, com óleo de bebé, e todos começam a tocá-la, pela frente, por trás, nas mamas. A Bianca anima-se e vai trocando de participante. Com as duas mãos masturba alguns, enquanto tem a boca ocupada com outros, ao mesmo tempo.

Ignacio Allende Fernández, mais conhecido por Torbe, começou com os seus famosos bukkakes há cerca de dez anos, através do seu site putalocura.com. Neste género pornográfico, inventado pelos japoneses, uma quantidade indeterminada de homens alternam-se para ejacular sobre o rosto de um homem ou de uma mulher, e se sobra esperma, põem-no num copo para que a “vítima” o beba. O bukkake vem do Japão imperial do século VII a.C.. Esta prática humilhante era utilizada para castigar as mulheres infiéis, já que limpava a honra do homem.

No Japão existe uma censura constante em relação à pornografia: não se permite mostrar penetrações vaginais ou anais reais. Estas imagens aparecem sempre distorcidas, ou em animações. Mas no bukkake é diferente.

Desde que criou a página Putalocura, os bukkakes são o grande hit, confirma Torbe. Até ao dia de hoje produziu 131 bukkakes, nos quais participaram dezenas de homens e 70 mulheres.

Em Espanha, o Torbe é conhecido como o “Rei do porno freak”, e apesar dos seus quarenta e tal anos de idade, mantém um espírito jovem. É um antídoto. O politicamente correcto tira-o do sério. Conheci-o há uns tempos. Recebeu-me em casa, a sua “Villacerda” [Vila Porcalhona]. Na sala do primeiro andar, num ambiente de escritório, quatro rapazes controlavam o mercado do seu imperio do porno espanhol, sentados em frente ao computador.

Naquela altura, os interessados pagavam vinte euros para participar, hoje é grátis. Pede-se a cada um dos implicados um exame de doenças venéreas e de HIV, uma fotocópia do bilhete de identidade, e o número de telefone. A coisa, pelo menos nesse aspecto, é “limpa”. Torbe diz-me: “Olha, nos bukkakes do Putalocura sais sempre a ganhar: chupam-te a pila gratuitamente, mas é muito importante que não te masturbes nos dias anteriores, para que possas ter uma boa ejaculação e a protagonista possa disfrutar. São actrizes pornográficas ao alcance do comum dos mortais. O que é que podes querer mais?”

Apresenta-me a Bianca, uma loira com quem filmou um capítulo de um dos seus especiais, “pilladas” [apanhadas], onde “supostamente” conhece raparigas na rua, e as convida a ter sexo em troca de uns euros.

Para a Bianca este era o seu segundo bukkake. A sua alcunha é La Jevi [A Heavy], por causa da sua paixão pelo heavy metal. As suas bandas preferidas são Obús e Barón Rojo. Disse-me que era de Tenerife e que estava ali porque “queria ganhar dinheiro”. Também “adora chupar pilas, porque pode fazê-lo”, e também gosta de estar com vários homens ao mesmo tempo, pela mesma razão, disse-me determinada.

Antes de começar estive um tempo a sós com ela, num dos quartos desta enorme casa. Enquanto se maquilhava, bebia tinto de verano de uma garrafa de plástico, “para embebedar-se rápido e desfrutar dos sabores do esperma de todos”. Tirei-lhe umas quantas fotografias e o Torbe avisou-nos que na sala já estavam prontos para receber a “vítima”.

Numa sala na parte de cima da casa estavam nove homens com máscaras de monstros e de carnaval, e apenas três deles tinham a cara destapada. O Torbe disse-me: “Os das máscaras querem ser completamente anónimos, porque são casados ou têm namoradas, embora possam reconhecê-los pela pila, ou pelas mãos”.

Colocam uma pequena toalha sobre o parquet e Torbe pede à Bianca que se ajoelhe sobre ela. Explica como devem vir-se na sua boca. “Para não perder nada do momento do orgasmo, apontem bem, ok?”, diz-lhes, como um bom professor. A visão dos mascarados que consentem com a cabeça é bastante tétrica.

Torbe filma tudo com uma pequena câmara. Não passa muito tempo até que o primeiro se venha, seguido dos outros. A lasciva Bianca ri-se, e parece desfrutar de toda esta mistura de proteínas na sua cara.

Durou 15 minutos. Os homens cumpriram a sua fantasia.

A Bianca toma um banho, e o Torbe pregunta-lhe se quer fazer uma cena porno com um dos participantes mascarados, que ainda tem energia, e quer cumprir outra fantasia. Ela aceita encantada, porque isso quer dizer que ganhará um pouco mais de dinheiro. Assisto às filmagens, e é um clássico: sexo oral, penetração e orgasmo. Depois do bukkake, isto parece uma brincadeira de crianças.