Este cara usou uma arma para roubar o domínio de um site

No mês passado, Sherman Hopkins Jr., de 43 anos, do estado norte-americano de Iowa, foi condenado a 20 anos de prisão por tentar roubar um nome de domínio na internet de outro cara com uma arma de fogo em 2017.



O sequestro de domínio, quando alguém ganha o controle ilegalmente do site de outra pessoa, é algo comum, mas essa deve ser a primeira vez que alguém tentou roubar um domínio apontando uma arma.

Em uma tarde de junho do ano passado, Hopkins invadiu a casa de Ethan Deyo, 26 anos, em Cedar Rapids, Iowa, e exigiu que Deyo fizesse log-in em seu computador para transferir o nome de domínio “doitforstate.com” para outra conta. De acordo com a bio de Deyo em seu site pessoal, ele é um empreendedor da web que trabalhou anteriormente pro serviço de hosting GoDaddy.

Depois de ver Hopkins invadir seu apartamento, Deyo se trancou no quarto. Hopkins então chutou a porta e bateu em Deyo com a pistola, apontando a arma para sua cabeça e imobilizando-o com uma arma de eletrochoque durante o encontro. Enquanto ele tentava lutar para se desvencilhar da arma de Hopkins, Deyo foi baleado na perna, mas por fim conseguiu o controle da arma e atirou em Hopkins várias vezes no peito.

De acordo com os documentos do processo obtidos pelo Motherboard, Hopkins foi inicialmente acusado de sequestro, posse de arma de fogo (Hopkins havia sido acusado de falso testemunho em 2007), e uso de arma de fogo durante um crime com violência. Contudo, em dezembro, Hopkins se declarou culpado de uma acusação de interferência e tentativa de obstrução de comércio e por ameaças de violência.

Ainda não são claros o motivos por que Hopkins queria o nome de domínio ou transferi-lo pro seu nome. “Não posso dar muitos detalhes sobre a investigação”, Greg Buelow, porta-voz de segurança de Cedar Rapids, afirmou no ano passado após o incidente. “Esse nome de domínio é valioso, e ele o queria transferido para outra pessoa.”

A frase “Do it for State” parece ter surgido na cultura das fraternidades da Iowa State University (e é daí que vem o “State”) em 2017, e é utilizada quando universitários se divertem e fazem merda depois de beber, ganhando espaço nas mídias sociais desde então. Além disso, é o nome de uma conta popular no twitter, a @doitforstate_og, que mostra, basicamente, imagens de bundas e de pessoas bebendo cerveja.

Embora o doitforstate.com não seja, atualmente, uma página na internet, o Wayback Machine da Internet Archive tem uma captura de tela que data de janeiro de 2015. A última captura antes de o site ser removido aconteceu um mês antes do assalto. O site era descrito como “Histórias da faculdade, vida na faculdade, fotos da faculdade”. Também continha um link para outra conta popular no twitter, o @doitforstate, com um link para uma gravadora de Iowa, a Elite Sound and Design Studios.

